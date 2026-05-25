O tentativă de suicid a dus la o explozie cu șapte răniți, într-o clădire din Franța

O explozie s-a produs luni dimineața într-o clădire din departamentul Vendée al Franței, potrivit AFP.

În urma incidentului, șapte persoane au fost rănite, printre care una este rănită grav.

„Sunt șapte victime, una grav rănită, probabil persoana care a provocat explozia, și alte șase cu răni mai puțin grave”, a declarat pentru AFP Nicolas Regny, subprefectul de La Roche-sur-Yon.

Posibilă tentativă de suicid

Explozia ar fi fost cauzată de o tentativă de suicid.

„Se pare, deși acest lucru va trebui confirmat de anchetă, că o tentativă de suicid cu gaz a provocat explozia în această clădire”, a adăugat Regny.

Incidentul s-a produs într-o clădire veche, o fostă cazarmă de jandarmerie transformată în locuințe sociale.

Imobilul se poate prăbuși

Clădirea „cu ziduri înalte prezintă risc de prăbușire și, prin urmare, pompierii acționează cu maximă prudență”, potrivit aceleiași surse.

Aproximativ 60 de pompieri se aflau la fața locului, încercând să stingă incendiul din urma exploziei.