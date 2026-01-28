Prima pagină » Social » O familie de români a dus o fetiță în stop cardiac la clinică veterinară din Grecia

Un bărbat din România a dus, miercuri, la o clinică veterinară din Kallithea, Grecia, fetița lui de 7 zile, fără puls. Copila era născută prematur. La intrebare de ce a dus copilul la veterinar, el a spus că a crezut că e spital. Familia e din România și are doi copii mici acasă.
O familie de români a dus o fetiță în stop cardiac la clinică veterinară din Grecia
foto: Pixabay
Laura Buciu
28 ian. 2026, 14:24, Social

Potrivit publicației elene star.gr, tragedia din Kallithea a avut loc după ce copilul în vârstă de 7 zile a fost dus fără puls, în stop cardio-respirator, la o clinică veterinară.

Conform informațiilor, copilul a fost găsit inconștient în jurul orei 6 dimineața de către tatăl și mătușa sa, cetățeni români. Cei doi au dus inițial fetița la o clinică veterinară de pe bulevardul Syngrou, din Kallithea.

De acolo, o ambulanță a EKAΒ l-a transportat la spitalul de copii „Agia Sofia”.

Medicii au încercat timp de 40 de minute să-l resusciteze, dar în cele din urmă nu au reușit și au constatat decesul.

Primele informații indică faptul că a murit din cauze patologice și a suferit un stop cardiac.

Conform informațiilor, fetița s-a născut prematur, împreună cu fratele ei geamăn.

Tatăl și mătușa care erau cu ea vor depune mărturie la poliție pentru a explica exact ce s-a întâmplat.

