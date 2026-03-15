Rețea de contrabandă cu țigări, destructurată de DIICOT în Covasna, Harghita și Brașov

Procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Harghita, împreună cu polițiști specializați în combaterea criminalității organizate, au efectuat 32 de percheziții domiciliare în județele Covasna, Harghita și Brașov într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și contrabandă cu țigări.

Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în luna iulie 2025, în județul Covasna, cu scopul de a obține câștiguri semnificative din comercializarea de țigări de contrabandă.

Rețeaua avea o structură piramidală și ar fi fost coordonată de un inculpat care, în prezent, se sustrage urmăririi penale.

Acesta ar fi avut rolul de a procura țigările și de a supraveghea distribuția lor.

Cum era organizată rețeaua

Pe un nivel inferior în cadrul grupării se aflau alți doi inculpați, care ar fi gestionat activitățile de depozitare, transport și distribuire a țigărilor către diferiți cumpărători.

De asemenea, ancheta a identificat mai mulți suspecți care ar fi achiziționat cantități importante de țigări, pentru a le revinde ulterior către beneficiarii finali.

Conform probelor adunate în dosar, clienții care cumpărau cantități mai mari – de regulă cel puțin un bax – ar fi procurat marfa fie direct de la liderul grupării, fie prin intermediul celor doi inculpați.

Anchetatorii susțin că activitatea infracțională era desfășurată într-o manieră conspirată. Membrii grupării evitau, de regulă, utilizarea mijloacelor de comunicare, iar întâlnirile erau stabilite direct. Predarea țigărilor provenite din contrabandă avea loc, în principal, în diferite zone din municipiul Sfântu Gheorghe, unde marfa era depozitată în autoturisme aparent abandonate.

Vehiculele folosite drept „depozit” erau mutate periodic pentru a nu atrage atenția.

O persoană a fost arestată și o alta – plasată sub control judiciar

În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat aproximativ 64.500 de țigarete, 27.120 de lei și 6.000 de euro, un pistol cu aer comprimat, 15 butelii CO₂, 65 de bile de cauciuc, dispozitive de stocare a datelor și alte mijloace de probă.

Procurorii DIICOT Harghita au dispus reținerea a doi membri ai grupării.

Ulterior, pe 14 martie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Harghita a decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a unuia dintre inculpați, în timp ce față de cel de-al doilea a fost dispusă măsura controlului judiciar.

Acțiunea a fost realizată cu sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita – Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, precum și al polițiștilor din cadrul IPJ Brașov. De asemenea, au participat jandarmi ai Grupării de Jandarmi Mobile „Burebista” și ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita.