Se oprește circulația pe Șoseaua Mihai Bravu, între Calea Vitan și Bulevardul Camil Ressu. Asfaltul s-a surpat din cauza galeriei de termoficare degradate

Circulația rutieră rămâne restricționată pe un tronson al Șoselei Mihai Bravu din București, după ce carosabilul s-a surpat în cursul dimineții, în dreptul numărului 307. Zona afectată este pe sensul de mers dinspre Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu.
Foto: Termoenergetica Faceook
Mădălina Dinu
15 mart. 2026, 10:31, Social

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că, în urma incidentului, aproximativ zece plăci de beton, fiecare cu o lungime de circa 4,5 metri, au fost afectate.

Verificările tehnice realizate la fața locului au arătat că starea structurală a galeriei de termoficare aflate sub carosabil este sever degradată. Din acest motiv, montarea plăcilor de acoperire nu poate fi realizată în condiții de siguranță în acest moment, iar circulația pe tronsonul afectat nu poate fi reluată.

Pentru reluarea furnizării agentului termic către consumatori, conducta de termoficare aflată în interiorul galeriei va fi încărcată cu agent termic. Operațiunea este monitorizată permanent de echipele tehnice.

Soluțiile tehnice vor fi stabilite luni

Potrivit Termoenergetica, în cursul zilei de luni vor fi stabilite soluțiile tehnice necesare pentru continuarea lucrărilor de refacere a galeriei de termoficare și pentru refacerea structurii rutiere pe tronsonul afectat al Șoselei Mihai Bravu.

Până la finalizarea evaluărilor și a lucrărilor necesare, restricțiile de circulație vor rămâne în vigoare.

Incidentul a fost semnalat în cursul dimineții de ieri, când carosabilul s-a surpat pe Șoseaua Mihai Bravu. Pentru siguranța traficului au fost instituite restricții de circulație pe sensul dinspre Calea Vitan către Bulevardul Camil Ressu.

Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București, împreună cu cele ale societății ELSACO, au intervenit încă de dimineață pentru verificarea rețelelor de termoficare din zonă și pentru stabilizarea perimetrului afectat.

Magistrala 2 Sud a sistemului de termoficare, pusă în funcțiune în 1972, este inclusă în programul de modernizare derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), Lotul 1, Obiectivul 1. Lucrările sunt executate de firma ELSACO.

