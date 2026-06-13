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Bucharest Pride 2026: 30.000 de oameni sunt așteptați la marșul LGBT din Capitală

Peste 30.000 de oameni sunt așteptați, sâmbătă, la Bucharest Pride, un marș al comunității LGBT.
Bucharest Pride 2026: 30.000 de oameni sunt așteptați la marșul LGBT din Capitală
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FOTO: MEDIAFAX
Laura Buciu
13 iun. 2026, 17:21, Social
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Oamenii au venit din timp pe Calea Victoriei, îmbrăcați în haine colorate și putând stegulețe cu însemnele comunității LGBT.

De asemenea, ei au baloane și pancarte cu mesaje ale comunității.

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Marșul se desfășoară timp de două ore pe Calea Victoriei.

„Bucharest Pride 2026 e momentul în care ieșim împreună în stradă pentru drepturi, pentru vizibilitate, pentru bucurie, pentru toți cei care încă nu pot să iasă. Vino și adu-ți prietenii, familia, colegii, iubita, iubitul, cățelul, adu-i și pe cei care nu au mai fost niciodată la Pride și pe cei care merg de zece ani încoace”, transmit reprezentanții MozaiQ.

Incluziunea trebuie să îi cuprindă pe toți oamenii

Asociația Accept își reafirmă sprijinul ferm pentru comunitatea LGBTQIA+ din România.

„Ediția din acest an a Bucharest Pride are loc sub tema ALL OF US, o reamintire puternică a faptului că egalitatea, demnitatea și drepturile omului aparțin tuturor. Este un apel la unitate, solidaritate și incluziune într-un moment în care polarizarea, prejudecățile și excluderea continuă să afecteze numeroase comunități din Europa și dincolo de granițele ei. (…) Recunoaștem diversitatea existentă în cadrul comunității LGBTQIA+ și afirmăm că incluziunea trebuie să îi cuprindă pe toți oamenii, indiferent de orientarea sexuală, identitatea de gen, expresia de gen, caracteristicile sexuale, dizabilitate, etnie, religie, vârstă sau orice alt statut”, scrie, pe Facebook, Asociația Accept.

Accept reamintește că drepturile persoanelor LGBTQIA+ sunt protejate ferm de legislația Uniunii Europene și de tratatele internaționale privind drepturile omului. Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene au reafirmat în mod repetat aceste drepturi, inclusiv protecția împotriva discriminării, recunoașterea juridică a familiilor și proceduri accesibile de recunoaștere juridică a genului. Aceste hotărâri sunt obligatorii și trebuie implementate integral în fiecare stat membru al Uniunii Europene și al Consiliului Europei.

Marșuri similare sunt și în țară: la Brașov, Cluj, Iași, Oradea și Timișoara, potrivit Asociației Accept.

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