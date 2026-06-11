Niciun Mondial nu a mai avut asemenea contraste. Cum va influența clima turneul din 2026

Cupa Mondială 2026. Toronto și Vancouver, singurele orașe gazdă din Canada, vor alterna zilele însorite cu cele înnorate. Sunt așteptate și furtuni, dar temperaturile vor rămâne în general între 12 și 24 de grade Celsius, potrivit as.com.

SUA: condiții diferite de la o coastă la alta

Orașele apropiate de Canada, precum Seattle și Boston, vor avea condiții similare celor de la nord. Pe coasta de vest, San Francisco și Los Angeles promit o vreme mai stabilă și însorită.

Pe coasta de est, temperaturile vor depăși 30 de grade Celsius, însoțite de umiditate ridicată. Miami, Houston și Kansas se confruntă cu un risc semnificativ de furtuni electrice, care pot duce la suspendarea imediată a meciurilor, conform protocoalelor FIFA.

Mexic: cel mai cald dintre cele trei țări gazdă

Cele trei orașe gazdă mexicane vor înregistra cele mai ridicate temperaturi ale turneului. Căldura extremă și umiditatea vor fi principalele provocări pentru jucători și suporteri deopotrivă.

Cu 16 locații distribuite pe un teritoriu de mii de kilometri, Cupa Mondială 2026 va fi cel mai variat turneu din punct de vedere climatic din istoria competiției.

Problemele provocate de vreme nu sunt o noutate la Cupa Mondială. Ploile torențiale au afectat meciuri la Mondialul din Brazilia 2014, iar ediția din Qatar 2022 a fost mutată iarna din cauza temperaturilor extreme.

În ziua meciului dintre SUA și Germania, orașul Recife a fost lovit de ploi torențiale care au inundat străzi și au provocat haos în trafic. Au existat inclusiv temeri că terenul ar putea deveni impracticabil.

De altfel, turneul din SUA este încă amintit pentru temperaturile extreme. Meciul Italia – Irlanda de la New York s-a jucat la peste 38°C, iar numeroși jucători au acuzat probleme cauzate de căldură. Actualele studii privind CM 2026 folosesc frecvent ediția din 1994 ca termen de comparație.

Qatar 2022 – Mondial mutat iarna din cauza căldurii

Este cel mai cunoscut exemplu. FIFA a mutat pentru prima dată în istorie Cupa Mondială în noiembrie-decembrie deoarece temperaturile verii din Qatar puteau depăși frecvent 45°C.