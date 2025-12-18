Protest la Palatul Cotroceni. Sindicaliștii cer președintelui declanșarea procedurii constituționale de mediere și oprirea austerității

Sindicaliștii solicită președintelui României, Nicușor Dan, declanșarea procedurii constituționale de mediere în contextul unui „conflict social profund și persistent” cu Guvernul și patronatele.

Acțiunea este organizată de Confederația Sindicală Națională MERIDIAN, Confederația Națională Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – FRĂȚIA și Confederația Sindicatelor Democratice din România.

Confederațiile sindicale susțin că dialogul social este „grav afectat”.

„Această acțiune de protest are ca obiectiv principal solicitarea declanșării procedurii constituționale de mediere între puterile statului, de către Președintele României, domnul Nicușor Dan, în contextul conflictului social profund și persistent dintre organizațiile sindicale, Guvernul României și reprezentanții patronatelor. Confederațiile sindicale constată că dialogul social este grav afectat, iar deciziile guvernamentale recente sunt adoptate fără consultarea reală a partenerilor sociali, cu efecte directe și negative asupra nivelului de trai, securității locurilor de muncă și demnității lucrătorilor”, transmit sindicaliștii.

În aceste condiții, sindicaliștii consideră necesară intervenția instituțională a președintelui, în conformitate cu rolul său constituțional de mediator între stat și societate.

Protestul de la Palatul Cotroceni este o continuare a mobilizării sindicale din 29 octombrie 2025, desfășurată în fața Guvernului României, precizează confederațiile.

Solicitările sindicaliștilor