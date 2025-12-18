Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre prescripția faptelor de corupție: Nu asta e problema

Nicușor Dan, despre prescripția faptelor de corupție: Nu asta e problema

Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că problema fundamentală în cazul faptelor de corupție nu este prescripția.
Nicușor Dan înainte de Consiliul European: Noi susținem oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina
Nicușor Dan înainte de Consiliul European: Noi susținem oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina
Nicușor Dan, despre Miruță la Apărare: „Am încredere în el”
Nicușor Dan, despre Miruță la Apărare: „Am încredere în el”
Nicușor Dan, despre extinderea UE: Pentru moment, așa cum înțeleg, opoziția Ungariei față de Ucraina există
Nicușor Dan, despre extinderea UE: Pentru moment, așa cum înțeleg, opoziția Ungariei față de Ucraina există
Ce notă oferă Dominic Fritz pentru atmosfera din coaliție. Liderul USR: Încălcarea protocolului de coaliție de PSD nu este acceptabilă
Ce notă oferă Dominic Fritz pentru atmosfera din coaliție. Liderul USR: Încălcarea protocolului de coaliție de PSD nu este acceptabilă
Dominic Fritz a anunțat convocarea Comitetului Politic al USR pentru nominalizarea noului ministru al Apărării
Dominic Fritz a anunțat convocarea Comitetului Politic al USR pentru nominalizarea noului ministru al Apărării
Andreea Tobias
18 dec. 2025, 10:58, Politic

Nicușor Dan spune că problema fundamentală este durata proceselor.

Președintele a explicat că termenul actual de prescripție este de 15 ani, dar dosarele nu se finalizează nici în acest interval.

 

Întrebat dacă are aceeași părere cu premierul Ilie Bolojan în ceea ce privește prescripția pentru faptele de corupție, Nicușor Dan a răspuns că este o discuție care trebuie purtată în spațiul public.

„În momentul acesta, pentru fapte mari de corupție, atât din codul penal cât și din acea lege specială a DNA-ului, termenul de prescripție ajunge undeva la 15 ani”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „De ce nu rezolvăm dosarele în 15 ani?”

Președintele a explicat care este, în opinia sa, problema fundamentală. „Eu cred că problema fundamentală este de ce noi nu reușim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupție”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului consideră că un dosar de corupție ar trebui finalizat mult mai rapid.

„Ar trebui în 2-3 ani persoana care este vizată de un astfel de dosar să-i se termine și cercetarea și judecarea, ca să aibă o soluție. Asta e problema fundamentală”, a spus președintele.

Părerea lui Bolojan

Premierul Ilie Bolojan spunea că prescrierea unor fapte generează nemulțumire în rândul cetățenilor.

„Fără să fiu un specialist în materie juridică, consider că cel puțin în fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție”, a declarat, miercuri, Ilie Bolojan.

Bolojan a făcut distincția între faptele grave și cele minore. A explicat că la lucrurile mici, fără relevanță pentru societate, situația este diferită. Dar la corupția gravă, prescripția ar trebui eliminată.

De asemenea, premierul a subliniat că, dincolo de prescripție, durata proceselor reprezintă o problemă importantă. A spus că o sentință dată la o distanță foarte mare de momentul faptei nu mai are rol social.

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Măsură istorică în Europa. O țară europeană anunță că va depune lunar 10 euro în conturile de pensie ale copiilor: „Un venit sigur la bătrâneţe”
Gandul
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Cancan
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport
Atenție la „polițistele fierbinți”: „Atracție pentru agentele în uniformă, dar e înșelăciune!”.
Libertatea
Zodia blestemată de rune chiar înainte de Crăciun. Mihai Voropchievici: „Vor primi vești grele”
CSID
O nouă imagine cu Mercedes-Benz VLE 2026. Noul VAN electric de lux se lansează în primăvară
Promotor