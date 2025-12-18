Nicușor Dan, despre prescripția faptelor de corupție: Nu asta e problema

Nicușor Dan spune că problema fundamentală este durata proceselor.

Președintele a explicat că termenul actual de prescripție este de 15 ani, dar dosarele nu se finalizează nici în acest interval.

Întrebat dacă are aceeași părere cu premierul Ilie Bolojan în ceea ce privește prescripția pentru faptele de corupție, Nicușor Dan a răspuns că este o discuție care trebuie purtată în spațiul public.

„În momentul acesta, pentru fapte mari de corupție, atât din codul penal cât și din acea lege specială a DNA-ului, termenul de prescripție ajunge undeva la 15 ani”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan: „De ce nu rezolvăm dosarele în 15 ani?”

Președintele a explicat care este, în opinia sa, problema fundamentală. „Eu cred că problema fundamentală este de ce noi nu reușim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupție”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului consideră că un dosar de corupție ar trebui finalizat mult mai rapid.

„Ar trebui în 2-3 ani persoana care este vizată de un astfel de dosar să-i se termine și cercetarea și judecarea, ca să aibă o soluție. Asta e problema fundamentală”, a spus președintele.

Părerea lui Bolojan

Premierul Ilie Bolojan spunea că prescrierea unor fapte generează nemulțumire în rândul cetățenilor.

„Fără să fiu un specialist în materie juridică, consider că cel puțin în fapte de corupție grave nu ar trebui să existe prescripție”, a declarat, miercuri, Ilie Bolojan.

Bolojan a făcut distincția între faptele grave și cele minore. A explicat că la lucrurile mici, fără relevanță pentru societate, situația este diferită. Dar la corupția gravă, prescripția ar trebui eliminată.

De asemenea, premierul a subliniat că, dincolo de prescripție, durata proceselor reprezintă o problemă importantă. A spus că o sentință dată la o distanță foarte mare de momentul faptei nu mai are rol social.