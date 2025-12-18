Prima pagină » Știrile zilei » Nicușor Dan înainte de Consiliul European: Noi susținem oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina

Nicușor Dan înainte de Consiliul European: Noi susținem oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina

Nicușor Dan, președintele României, a declarat că susține orice mod de finanțare a Ucrainei, chiar și prin utilizarea activelor rusești înghețate, în contextul în care ajutorul pentru Ucraina este principalul subiect de discuție al Consiliului European.
Radu Mocanu
18 dec. 2025, 10:49, Politic

„Este adevărat că este subiectul cel mai discutat între participanții la această reuniune”, a afirmat Dan, joi, înainte Consiliului European, fiind întrebat despre inițiativele europene de sprijinire a Ucrainei. 

Acesta a precizat că România susține orice inițiativă: „ Pentru că Ucraina este importantă pentru securitatea României, noi susținem oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina”. 

„Discuția începe cu acele active rusești blocate de către instituții din Europa”, a mai declarat președintele Dan. 

Tema utilizării activelor rusești înghețate este una dintre cele mai sensibile de pe agenda Consiliului European. 

Statele blocului comunitar încearcă să ajungă la un acord privind folosirea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei, înaintea reuniunilor. Planul prevede folosirea a aproximativ 185 de miliarde de euro provenite din activele statului rus deținute la depozitarul Euroclear din Bruxelles.

Belgia se opune utilizării lor, temându-se că ar putea fi obligată să ramburseze întreaga sumă dacă Rusia ar încerca să recupereze banii.

 

