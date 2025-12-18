Nicușor Dan, despre Miruță la Apărare: „Am încredere în el”

Președintele Nicușor Dan declară că are încredere în propunerile făcute de USR, în cazul lui Miruță la Apărare și Irineu Darău la Economie. Despre coaliție, Nicușor Dan spune că funcționează pe plan administrativ-legislativ, deși atacurile între PSD și USR ar putea fi mai puține.

Întrebat, joi, dacă USR l-a consultat înainte de a-l propune pe Miruță la Apărare, Nicușor Dan a răspuns: „Și pentru domnul Miruță și pentru domnul Darău, sunt oameni care am încredere”.

Nicușor Dan, despre viitorul coaliției

Referitor la întrebarea dacă mai există viitor pentru coaliția de guvernare, având în vedere atacurile dintre PSD și USR pe tema moțiunii simple, Nicușor Dan a spus că lucrurile nu sunt blocate.

„Nu este blocat totul. Ați avut un acord, nu discut conținutul, dar ați avut un acord pe impozitul pe cifra de afaceri, pe salariu minim”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a explicat că această coaliție funcționează în plan administrativ-legislativ. „Bineînțeles că ar putea să fie mult mai puțin zgomotoasă în atacurile între părți, dar ea funcționează”, a spus președintele.

„E important că pe partea administrativ-legislativă funcționează. Asta e opinia mea”.

Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al formațiunii pentru vineri, la ora 12.00, în format online. Pe ordinea de zi se află validarea propunerilor pentru ministerele de Apărare și Economie.

Fritz supune la vot Comitetului Politic pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei, este propus senatorul Irineu Darău.

Declarația lui Radu Miruță

„În cele șase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituție pe direcția corectă, că pot elimina nedreptăți și că știu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menține această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte. În același timp, consider esențial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacitățile industriale și să modernizăm producția, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate. Ca vicepremier, mă voi asigura că proiectele pe care le-am început la Ministerul Economiei își urmează foaia de parcurs pe care am gândit-o”, a declarat Radu Miruță.