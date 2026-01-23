Nicușor Dan, despre zvonurile privind ruperea coaliției: „Fiscal România s-a stabilizat, dar există îngrijorări legate de stabilitate”

Șeful statului a evitat să valideze aceste scenarii, spunând că nu poate anticipa evoluția negocierilor politice, însă a pus accent pe responsabilitatea partidelor față de mandatul primit de la electorat la finalul anului 2024.

„Față de emoțiile pe care le-am avut cu toții la sfârșitul anului 2024, cred că mandatul pe care l-au dat românii a fost de a păstra o direcție pro-occidentală, pro-europeană, pro-transatlantică pentru România”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a arătat că toate partidele care și-au asumat această direcție au o responsabilitate clară față de votul primit și că, în prezent, observă o dorință comună de a continua guvernarea.

„Cum o să decurgă negocierile dintre ei, ca persoane, nu pot să anticipez. Ceea ce pot să spun este că observ la fiecare dintre aceste partide dorința și responsabilitatea de a continua să fie la guvernare”, a afirmat acesta.

Nicușor Dan a făcut și o comparație cu situația de acum câteva luni, când principalele îngrijorări legate de România veneau din zona financiară și fiscală. Potrivit președintelui, aceste temeri s-au diminuat între timp.

„Acum 7-8 luni, când vorbeam cu reprezentanții mediului financiar, cu firmele și fondurile de investiții care au împrumutat România, frica lor era legată de partea fiscală, de riscul ca România să intre într-o spirală a dobânzilor din care să nu mai poată ieși. În momentul de față, nu mai au această frică. Cumva, fiscal, România s-a stabilizat”, a explicat șeful statului.

În schimb, președintele a recunoscut că a apărut o nouă preocupare majoră în rândul investitorilor și partenerilor externi: stabilitatea politică.

„Există îngrijorarea lor cu privire la stabilitate. Din acest punct de vedere, coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum 6-7 luni”, a spus Nicușor Dan.

Cu toate acestea, președintele României s-a declarat optimist că actuala coaliție va rezista, mizând pe responsabilitatea politică a partidelor aflate la guvernare.

„Sunt optimist că, cu responsabilitate, se va continua”, a concluzionat el.