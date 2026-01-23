Prima pagină » Politic » Bolojan, despre eventuale fisuri în susținerea Guvernului: Se va testa în Parlament

Susținerea Guvernul se va testa în Parlament, spune premierul Ilie Bolojan, întrebat dacă există fisuri în coaliția de guvernare.
„Susținerea Guvernului, în afară de declarațiile publice, se testează în Parlament și atunci când Guvernul își va suma răspunderea va fi testul de susținere parlamentară. În condițiile în care se depune moțiunea de cenzură, după aceea sigur că se va face un vot pe această temă și se va testa această susținere”, a declarat Ilie Bolojan la Radio România Actualități.

Întrebat dacă se teme că o astfel de moțiune ar putea trece, șeful Guvernului a spus: „Nu, nu am niciun fel de probleme pe această temă”.

El a spus că de stabilitatea politică depind încrederea piețelor și a investitorilor și costul dobânzilor.

„Cu cât senzația de instabilitate politică este mai mare, și dacă te uiți într-adevăr pe zona de declarații publice poate părea acest lucru, cu atât această senzație de impredictibilitate este mai mare, ceea ce nu ajută nici economia și nici percepția vis-a-vis de o țară”, a mai spus Bolojan.

Premierul a mai spus că astfel de deficite, de 9,3%, nu pot fi corectate „fără costuri”: „Este exact cum ai trata un om care are probleme de sănătate. Aici e vorba de sănătate economică și orice tratament are niște costuri și niște dureri”.

