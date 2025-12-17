Summit crucial la Bruxelles. Ursula von der Leyen afirmă că UE trebuie să ia o decizie cu privire la finanțarea Ucrainei în 2026 și 2027

„Am propus două opțiuni diferite pentru acest Consiliu European. Una bazată pe active și una bazată pe împrumuturi ale UE. Și va trebui să decidem în ce direcție vrem să mergem, ce cale vrem să urmăm”, a declarat Ursula von der Leyen în Parlamentul European, potrivit Politico.

„Dar un lucru este foarte, foarte clar. Trebuie să luăm decizia de a finanța Ucraina pentru următorii doi ani în acest Consiliu European”, a adăugat președinta Comisiei Europene.

Subliniind necesitatea consolidării capacităților europene de apărare, von der Leyen a spus că „Europa trebuie să fie responsabilă pentru propria sa securitate. Acest lucru nu mai este o opțiune. Este o necesitate”.

„Nu există un act mai important de apărare europeană decât sprijinirea apărării Ucrainei. Următoarele zile vor reprezenta un pas crucial pentru a asigura acest lucru”, a declarat Ursula von der Leyen.

Summit decisiv la Bruxelles

Summitul de joi este important atât pentru Europa, cât și pentru Ucraina. Principala problemă este dacă Ucraina va avea acces la activele rusești înghețate pentru a-și finanța efortul de război. Belgia, unde se află cea mai mare parte a acestor active, se opune utilizării lor, temându-se că ar putea fi obligată să ramburseze întreaga sumă dacă Rusia ar încerca să recupereze banii.

În discursul susținut la Strasbourg, Ursula von der Leyen a declarat că cea mai mare parte a fondurilor necesare Ucrainei trebuie asigurate de Europa.

„FMI și estimările noastre arată că nevoile Ucrainei pentru anii 2026 și 2027 sunt de aproximativ 137 de miliarde de euro. Europa ar trebui să acopere două treimi, adică 90 de miliarde de euro”, a precizat șefa Comisiei.