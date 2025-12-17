Fabrică românească din Iași, cumpărată de unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din Ucraina 

Compania a obținut aprobările necesare de la Comisia Europeană și Consiliul Concurenței din România pentru tranzacție. Integrată treptat în structurile Metinvest în 2026, fabrica dispune de cinci linii de producție de țevi, două linii de tăiere longitudinală și două linii de acoperire, iar grupul ucrainean a precizat că va respecta toate contractele de muncă existente cu angajații din Iași.

„Chiar înainte de războiul din Ucraina, Metinvest a început să construiască o punte între siderurgia ucraineană și cea a UE. Pentru noi, această nouă fabrică este o oportunitate unică de a asigura locuri de muncă pentru două unități simultan: în Iași și în Zaporijjea. Aceasta face parte din contribuția noastră la reconstrucția de după război. Sunt convins că produsele fabricii nu numai că vor fi solicitate în UE, dar vor fi necesare și pentru refacerea infrastructurii și industriei Ucrainei, afectate de război”, a declarat Yuriy Ryzhenkov, CEO al Metinvest Group.

Potrivit companiei, amplasarea unității din România joacă un rol important în integrarea producției cu activele din Ucraina. Fabrica din Iași se află la aproximativ 600 de kilometri de Zaporijjea, ceea ce permite livrări regulate de materie primă din Ucraina.

„Fabricile din Ucraina au produs de-a lungul timpului volume mari de tablă laminată la cald atât pentru piața internă, cât și pentru export. Locația unității din România, la doar 600 de kilometri de Zaporijjea, ne permite să furnizăm anual până la 180.000 de tone de tablă laminată la cald produsă de Zaporizhstal JV. Acest lucru va asigura comenzi regulate și operațiuni stabile pentru fabrica din România”, a declarat Oleksandr Myronenko, Director Operațional al Metinvest.

Integrarea fabricii din Iași în lanțurile de producție și organizatorice ale Metinvest este programată pentru anul 2026. Unitatea dispune de cinci linii de producție de țevi, două linii de tăiere longitudinală și două linii de acoperire. Grupul a anunțat că va respecta toți termenii contractelor de muncă existente pentru angajații fabricii.

ArcelorMittal Tubular Products Iaşi, parte a grupului siderurgic global ArcelorMittal, a înregistrat în 2024 pierderi de 66,5 milioane de lei, la un număr mediu de 170 de angajaţi.

Rezultatul negativ s-a accentuat faţă de anul anterior, când compania raportase pierderi de 15,9 milioane de lei, pe fondul unui context dificil pentru industria siderurgică.

Grupul ArcelorMittal este controlat de familia indiană Mittal, aceasta deţinând 43,81% din gigantul global al oţelului.

Metinvest deține active de producție nu doar în Ucraina și România, ci și în Italia, Bulgaria, Marea Britanie și Statele Unite. Beneficiarul final al grupului este Rinat Akhmetov.

Rinat Leonidovych Akhmetov, omul de afaceri din spatele Metinvest Group, este considerat cel mai bogat om din Ucraina și unul dintre cei mai influenți miliardari ai țării. El este fondatorul și președintele holdingului System Capital Management (SCM), care deține printre altele Metinvest și compania de energie DTEK, și este proprietarul clubului de fotbal Shakhtar Donetsk. Akhmetov figurează constant în clasamentele globale ale celor mai bogați oameni, cu o avere estimată în miliarde de dolari, și conduce unul dintre cele mai mari conglomerate industriale din Ucraina.