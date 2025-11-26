Cel mai bogat om de afaceri ucrainean va prelua ArcelorMittal Iași

Preluarea ArcelorMittal Tubular Products Iași (AMTP Iași) de către Metinvest B.V. a primit undă verde de la autoritățile europene. Tranzacția a fost evaluată în cadrul procedurii simplificate aplicate concentrărilor economice.

Noua structură de acționariat îi include pe Rinat Ahmetov și Smart Steel Limited din Cipru. Aprobarea a venit la scurt timp după ce Metinvest, cu sediul în Țările de Jos, a depus notificarea tranzacției la Bruxelles, pe 21 octombrie 2025.

Comisia Europeană: tranzacția nu pune probleme de concurență

Comisia Europeană a constatat că tranzacția nu afectează concurența, cele două companii având o prezență combinată redusă pe piața produselor tubulare din oțel. Potrivit documentelor publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, preluarea se face prin achiziția tuturor acțiunilor AMTP Iași.

O fabrică emblematică în declin

ArcelorMittal Tubular Products Iași, cunoscută anterior drept Tepro Iași și apoi Mittal Steel Iași, este una dintre fabricile-simbol ale industriei românești de prelucrare a oțelului. Deși a fost un actor industrial major, ultimele două decenii au adus o diminuare constantă a capacităților și a forței de muncă. De la 1.100 angajați în 2005, ArcelorMittal a ajuns la 170 în 2024 – o reducere de aproape 85%.

Prăbușire financiară în ultimii ani

Indicatorii financiari arată o deteriorare rapidă a situației economice a fabricii. Cifra de afaceri a scăzut puternic, de la 660 de milioane de lei în 2022 la 304 milioane de lei în 2024.

Compania a încheiat anul 2024 cu o pierdere de 66,4 milioane de lei, cel mai slab rezultat din ultimii ani. În ultimii 15 ani, AMTP Iași a reușit să obțină profit doar în 2018 și 2021. Activele imobilizate, care includ halele și utilajele, au coborât de la 177 de milioane de lei în 2023 la 117 milioane de lei în 2024, o scădere bruscă ce poate fi legată de reevaluări negative, uzură sau vânzări de echipamente.

Datele analizate confirmă lipsa investițiilor și declinul capacității industriale. Întrucât preluarea nu creează poziții dominante, aceste aspecte justifică decizia ArcelorMittal de a vinde. De asemenea, explică verdictul rapid al Comisiei Europene.

De ce cumpără Metinvest: extindere europeană și compensarea pierderilor din Ucraina

Metinvest este o companie internațională integrată pe verticală, ceea ce înseamnă că desfășoară toate etapele din lanțul siderurgic, de la extracția materiilor prime până la producția și vânzarea oțelului. Grupul este activ în minerit, metalurgie și comerț internațional și are activitate în Ucraina, Europa și Statele Unite, fiind unul dintre principalii producători de oțel din regiune.

Înainte de război, Metinvest acoperea aproximativ 40% din producția de oțel a Ucrainei. În urma acestor pierderi, Metinvest a accelerat investițiile și diversificarea activelor în Uniunea Europeană. Preluarea fabricii din Iași se înscrie în această strategie.

Rinat Ahmetov, cel mai bogat om de afaceri ucrainean

Metinvest este controlată de Rinat Ahmetov, unul dintre cei mai importanți investitori industriali din Ucraina. El este fondatorul System Capital Management (SCM), un conglomerat cu activități în energie, metalurgie, transport, telecomunicații și servicii financiare.

De-a lungul ultimelor două decenii, Ahmetov a dezvoltat un grup extins cu activități în energie, metalurgie, transport, telecomunicații și servicii financiare. Metinvest este componenta centrală a diviziei sale siderurgice. Compania a continuat să opereze și să investească în active internaționale chiar și în timpul războiului din Ucraina.

Potrivit evaluărilor publice, Rinat Ahmetov continuă să figureze ca cel mai bogat om de afaceri din Ucraina, cu o avere estimată la circa 7,9 miliarde de dolari.

Metinvest nu a anunțat încă planul pentru Iași

După aprobarea obținută de la Executivul european, Metinvest poate finaliza tranzacția și prelua controlul asupra AMTP Iași. Având în vedere declinul din ultimii ani, preluarea de către un grup industrial integrat poate aduce schimbări importante pentru companie.

Metinvest nu a anunțat încă planurile de investiții pentru fabrica din Iași. Extinderile sale recente în UE sugerează însă că această fabrică ar putea avea un rol în reconstrucția și reconfigurarea capacităților industriale ale grupului.