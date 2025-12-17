ANCOM: Tarife mai mici de roaming din 1 ianuarie 2026 în Republica Moldova și Ucraina

Începând cu 1 ianuarie 2026, Republica Moldova și Ucraina se alătură sistemului de tarifare „Roaming ca acasă” al Uniunii Europene, o extindere care face parte din integrarea economică graduală a celor două state în piața internă a Uniunii Europene.

Utilizatorii din Republica Moldova și Ucraina care călătoresc în Uniunea Europeană, precum și utilizatorii din Uniunea Europeană aflați în cele două state, vor putea efectua sau primi apeluri, trimite mesaje și utiliza servicii de internet și date mobile fără costuri suplimentare, în aceleași condiții ca în țara de origine.

„Astfel, utilizatorii din România care au avut, în anumite cazuri, tarife chiar și de peste 8.000 euro/GB, vor achita, de la 1 ianuarie 2026, cel mult o suprataxă de maxim 1,33 euro/GB (1,10 euro fără TVA) în plus față de tarifele naționale, după depășirea limitei de utilizare rezonabilă”, transmite ANCOM.

„Roamingul ca acasă” garantează, de asemenea, dreptul utilizatorilor la aceeași calitate a serviciilor mobile ca în țara de origine, precum și acces gratuit la apelarea serviciilor de urgență.

Tot de la 1 ianuarie 2026, scade valoarea maximă a suprataxei aplicabilă în cazul depășirii limitelor de utilizare rezonabilă a serviciilor de date în roaming în SEE, susțin reprezentanții ANCOM.

Fiecare furnizor de servicii de roaming poate stabili o politică de utilizare rezonabilă în legătură cu consumul serviciului de roaming în SEE cu scopul de a preveni folosirea abuzivă sau anormală a acestui serviciu, de exemplu, pentru a preveni roamingul permanent în SEE. După depășirea limitelor de utilizare rezonabilă a serviciului de roaming în SEE, furnizorul poate percepe clientului, în plus, anumite suprataxe.

În cazul serviciilor de date, valoarea maximă a suprataxei va fi de 1,10 euro/GB (fără TVA) în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026, iar începând cu 1 ianuarie 2027 va scădea la 1 euro/GB (fără TVA).

„În cazul planurilor tarifare (cartele preplătite, abonamente, (extra)opțiuni) cu date (cvasi)nelimitate, se poate aplica o limită de consum rezonabil al datelor în roaming în SEE, într-o perioadă de facturare. În aceste cazuri, volumul de date disponibil în roaming se calculează conform formulei: 2 x prețul pentru servicii mobile într-o perioadă de facturare (fără TVA) /1,10 euro (pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2026). De regulă, prețul serviciilor îl reprezintă valoarea abonamentului lunar și a eventualelor extraopțiuni, efectiv plătit după aplicarea reducerilor promoționale”, arată ANCOM.