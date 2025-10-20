ANCOM avertizează asupra riscului de roaming involuntar în judeţele de graniţă

La graniţa cu Serbia şi Ucraina pot fi percepute costuri suplimentare dacă serviciile de roaming sunt utilizate, chiar şi accidental, întrucât în aceste ţări, care nu sunt membre ale Spaţiului Economic European (SEE), nu se aplică tarifele de roaming reglementate la nivelul Uniunii.

La graniţa cu Republica Moldova, costurile sunt, de regulă, mai reduse comparativ cu alte state non-SEE, datorită tarifelor preferenţiale şi resurselor incluse în multe planuri tarifare. Totuşi, acestea pot fi mai mari decât cele aplicate conform principiului Roam like at home (RLAH), care permite utilizatorilor, în limitele unei utilizări rezonabile, să folosească beneficiile naţionale şi în roaming în SEE, fără costuri suplimentare.

Începând cu 1 ianuarie 2026, Republica Moldova şi Ucraina vor fi integrate în zona de roaming a SEE, urmând să se aplice principiul de tarifare RLAH, transmite ANCOM.

Pe de altă parte, chiar şi în statele vecine membre SEE, precum Bulgaria sau Ungaria, unde se aplică RLAH, utilizatorii vor avea costuri suplimentare dacă depăşesc limita de date disponibilă în roaming.

Roamingul involuntar este situaţia în care, în timp ce utilizatorii se află în zonele de graniţă ale României, telefonul mobil se conectează automat la reţelele de telefonie mobilă din ţara vecină. Această situaţie poate să apară atunci când semnalul reţelei de telecomunicaţii dintr-o ţară vecină este semnificativ mai puternic decât cel al reţelei utilizatorului, în zonele cu acoperire slabă a reţelei utilizatorului final (semnal slab sau la limita de sensibilitate) sau în cazurile de indisponibilitate temporară a semnalului din reţeaua utilizatorului final (de exemplu, din cauza unor incidente sau lucrări programate).

Pentru a evita costurile suplimentare asociate cu roamingul involuntar, ANCOM recomandă utilizatorilor:

să selecteze manual reţeaua mobilă pentru a evita conectarea automată la o reţea străină;

să solicite furnizorului dezactivarea serviciului de roaming şi să solicite reactivarea acestuia doar atunci când se deplasează în străinătate;

să verifice setările de roaming ale telefonului şi să dezactiveze acest serviciu dacă se află în zonele de graniţă;

să monitorizeze mesajele de bun venit în reţeaua străină primite de la operatori, prin care sunt informaţi despre utilizarea roamingului şi tarifele aplicabile.

Utilizatorii care observă că au fost taxaţi pentru roaming involuntar trebuie să verifice mesajele primite din partea furnizorului şi, dacă nu au primit nicio notificare despre tarifele de roaming aplicabile sau costurile pentru serviciile de date au depăşit plafonul financiar de 50 de euro (fără TVA) fără acordul lor, să contacteze imediat serviciul de relaţii cu clienţii al operatorului pentru clarificări. În cazul în care problema nu este rezolvată, utilizatorii pot adresa o plângere către ANCOM.