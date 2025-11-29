Două drone au survolat ilegal nordul Republicii Moldova: spațiul aerian, închis temporar

Potrivit autorităților, dronele au pătruns în Republica Moldova pe direcția Stanislavka, din regiunea Odesa, către Vărăncău, în zona din stânga Nistrului. Ulterior, Poliția de Frontieră a fost informată de partea ucraineană că aparatele au fost observate deplasându-se pe direcția Velikaia Kosnița – Ruslanovca, în raionul Soroca, traversând frontiera de două ori, notează newsmaker.md.

Autoritățile au decis închiderea temporară a spațiului aerian, care a fost redeschis ulterior, cu excepția regiunii de nord, unde verificările continuă.

Investigații și măsuri de securitate în desfășurare

Instituțiile statului anunță că aplică procedurile prevăzute de legislație și verifică zona de survol pentru a identifica eventuale obiecte sau resturi care ar putea reprezenta un risc pentru populație. Până în acest moment, nu au fost găsite elemente suspecte.

Incidente repetate în spațiul aerian al Moldovei

Acest incident vine după o serie de încălcări recente ale spațiului aerian moldovean. Pe 25 noiembrie, șase drone au intrat ilegal în Republica Moldova în contextul unui atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei. Una dintre drone, de producție rusească și inscripționată cu simbolul „Z”, s-a prăbușit în nordul țării, determinând Chișinăul să condamne ferm incidentul și să îl convoace pe ambasadorul Rusiei, Oleg Ozerov.

Diplomatul rus fusese convocat și pe 20 noiembrie, după ce alte două drone au survolat teritoriul Republicii Moldova. De fiecare dată, autoritățile moldovene au transmis note de protest, în timp ce ambasadorul a negat acuzațiile, susținând lipsa unor dovezi privind originea dronelor.

Opt dosare penale în ultimii doi ani

Între 2023 și 2024, autoritățile moldovene au deschis opt cauze penale privind survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova, pe fondul intensificării atacurilor ruse asupra Ucrainei și al creșterii riscurilor de securitate în regiune.