Convocat la MAE al Republicii Moldova, ambasadorul Rusiei s-a trezit față în față cu drona căzută în Florești

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat miercuri, 26 noiembrie, pe ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, pentru a oferi explicații după ce o dronă rusească de tip Gerbera a căzut pe acoperișul unei case din raionul Florești.
Andrei Rachieru
26 nov. 2025, 17:04, Politic

Incidentul a avut loc în noaptea de 24 spre 25 noiembrie, atunci când șase drone militare rusești au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.

Reacția MAE la incident

Diplomatului rus i-a fost înmânată o notă de protest, autoritățile moldovene calificând acțiunea drept „absolut inadmisibilă” și o încălcare gravă a suveranității naționale. Potrivit MAE, aceste survolări ilegale reprezintă o amenințare directă la adresa securității Republicii Moldova și a regiunii, scrie Ziarul de Gardă.

Reprezentanții Ministerului au solicitat Federației Ruse să evite pe viitor orice acțiuni similare și să respecte normele internaționale, precum și integritatea teritorială a țării. Ozerov a repetat în fața presei mai multe narațiuni promovate de politicieni proruși, susținând că „drona este prea mică” și că „nimic nu este dovedit”.

Detaliile tehnice ale aparatului

Inspectoratul General al Poliției a confirmat că drona găsită pe acoperișul unei locuințe din Cuhureștii de Jos este un model Gerbera, de producție rusească. Aparatul nu conținea încărcătură explozivă, însă specialiștii afirmă că acest tip de dronă poate fi utilizat pentru misiuni de supraveghere, inducerea în eroare și transport de explozivi.

Caracteristici estimative ale dronei Gerbera:

  • Greutate: până la 18 kg
  • Distanță de zbor: până la 600 km
  • Viteză: aproximativ 160 km/h
  • Altitudine maximă: 3.000 m

Experții consultați susțin că astfel de drone sunt proiectate să aterizeze singure când rămân fără alimentare, reducând riscul de prăbușire. Totodată, aceștia resping afirmațiile politicienilor proruși care minimalizează incidentul, considerându-le parte dintr-o strategie de dezinformare.

Implicații de securitate

Specialiștii atrag atenția că trecerea simultană a șase drone prin multiple raioane ale Republicii Moldova nu poate fi considerată o „abatere accidentală”. Incidentul subliniază vulnerabilitatea spațiului aerian în contextul agresiunii militare ruse împotriva Ucrainei și necesitatea intensificării măsurilor de protecție.