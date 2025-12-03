Un sătean din Republica Moldova a „recoltat” o dronă de pe câmp. A plimbat drona cu remorca unui motocultor prin comună. Sătenii speriați l-au chemat pe primar

O dronă de dimensiuni mari a fost găsită miercuri, 3 decembrie, la hotarul dintre comuna Pepeni și comuna Copăceni, în raionul Sîngerei, și a fost adusă în sat în remorca unui motocultor de către localnicul care a descoperit-o. Imaginile cu aparatul de zbor, transportat prin localitate, au fost publicate pe rețelele sociale de primarul din Pepeni, Oleg Cernei.

Edilul a declarat pentru Ziarul de Gardă că bărbatul a găsit drona pe un câmp și, neînțelegând pericolul potențial, a încărcat-o în remorcă și a intrat cu ea în sat. „Cetățenii s-au alertat, m-au contactat, am identificat persoana și am informat toate instituțiile abilitate”, a precizat Oleg Cernei, adăugând că așteaptă sosirea specialiștilor pentru expertizarea dispozitivului.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării, Ala Diaconu, a menționat pentru Ziarul de Gardă că detalii suplimentare vor fi oferite de oamenii legii, după ce dispozitivul va fi examinat. Deocamdată, autoritățile nu au comunicat ce tip de dronă este și nici dacă aceasta conține sau nu încărcătură explozivă.

Incident pe fondul survolărilor repetate ale dronelor rusești

Cazul de la Pepeni survine la scurt timp după mai multe episoade în care drone lansate de Federația Rusă în timpul atacurilor asupra Ucrainei au traversat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova și al României. În noaptea de 28 spre 29 noiembrie, două drone de tip „Gerbera” au survolat nordul țării pe direcția Stanislavka (regiunea Odesa) – Vărăncău, fără a fi detectate de radar, fapt ce a determinat închiderea temporară a spațiului aerian pentru protejarea zborurilor civile.

Cu câteva zile mai devreme, șase drone au fost identificate deasupra Republicii Moldova, una dintre ele – marcată cu litera „Z”, simbol al agresiunii ruse – prăbușindu-se pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Specialiștii au stabilit atunci că era vorba tot de un aparat de tip „Gerbera”, folosit pentru misiuni de recunoaștere, diversiune sau transport de explozivi, dar care, în acel caz, nu avea încărcătură explozivă. În aceași zi în România s-a prăbușit o dronă rusă în județul Vaslui.