Panică în Japonia: Imagini false cu urși generate de AI pe fondul unui număr record de atacuri reale

Îm Japonia, autoritățile din orașul Onagawa au fost puse în situația de a-și prezenta scuze publice după ce au distribuit pe rețeaua X o fotografie cu un presupus urs în apropierea unei grădinițe. Această imagine s-a dovedit a fi o creație AI. Postarea a fost eliminată prompt, iar oficialii au recunoscut că, în graba de a avertiza populația, au contribuit din neatenție la starea de panică.

Situația era deja tensionată, deoarece în aceeași perioadă fuseseră confirmate mai multe apariții reale de urși în zonele învecinate. Presiunea de a informa cetățenii cât mai repede a dus la distribuirea imaginii false fără o verificare prealabilă, arată La Stampa.

Japonia: Un număr record de atacuri reale

Fondul acestei stări de teamă este unul real: cu 13 decese înregistrate în urma atacurilor confirmate — cea mai mare cifră din ultimii ani — comunitățile rurale trăiesc sub o amenințare constantă. Conform Ministerului Mediului din Japonia, între aprilie și noiembrie au fost raportate peste 20.000 de observații de urși.

Într-o astfel de atmosferă, informațiile false se răspândesc cu ușurință, generând și mai multă confuzie. În special în nordul țării, au devenit virale clipuri video care pretind că arată urși lângă școli, în magazine sau în cartiere rezidențiale. Multe dintre acestea sunt create cu ajutorul unor modele AI precum Sora.

Val de clipuri fabricate: 60% din conținutul analizat era fals

O analiză realizată de ziarul Yomiuri Shimbun pe 100 de clipuri video populare de pe TikTok având ca temă „urșii în Japonia” a scos la iveală că aproximativ 60% dintre acestea erau false.

Printre cele mai virale se numără scene create artificial, dar cu un grad ridicat de realism:

o femeie în vârstă care pare să hrănească un urs pe un câmp;

o elevă care îndepărtează animalul folosind doar mâinile;

un urs care aleargă purtând un câine în gură.

Deși toate aceste imagini sunt generate de AI, mulți spectatori nu conștientizează acest lucru. Chiar dacă unele clipuri menționează sursa („Sora”) sau recunosc utilizarea AI, ele acumulează oricum sute de mii de vizualizări.

Bear attacks are a very real problem in Japan, but the Japan Fact Check Center has shared this video pointing out that many fake AI-generated bear attack videos are spreading on social media.

It is rare for actual attacks to be caught on camera.pic.twitter.com/vm3lIjiY3f https://t.co/6BusY3Iaz6 — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) November 16, 2025

Locații reale, scenarii inventate: autoritățile sunt copleșite

Un videoclip viral susținea că un urs de un metru a fost prins într-un magazin din orașul Noshiro, prefectura Akita. Autoritățile locale au negat vehement informația, subliniind că astfel de falsuri pot irosi resursele instituțiilor publice.

Un alt caz a avut loc în Nanao, unde un clip fals arăta oameni care fugeau de un urs într-o zonă rezidențială. Administrația orașului a emis o dezmințire, îndemnând cetățenii să se informeze doar din surse oficiale.

Avertismentul experților: conținutul AI poate încuraja comportamente periculoase

Mulți dintre cei care vizionează aceste videoclipuri nu înțeleg pericolul real pe care îl presupune o întâlnire cu un urs. Clipurile false tind să normalizeze situații extrem de riscante, cum ar fi hrănirea animalelor sălbatice sau confruntarea directă fără echipament de protecție.

Profesorul Shinsuke Koike, un specialist în fauna sălbatică japoneză, avertizează că astfel de acțiuni pot avea consecințe fatale. „Hrănirea unui urs este un gest extrem de periculos, deoarece animalul își pierde teama naturală de om. Într-o întâlnire reală, trebuie să vă retrageți imediat, să utilizați spray special și să vă protejați capul și gâtul,” avertizează el.

Dezinformarea alimentează panica în Japonia

Într-un an în care amenințarea este deja crescută, autoritățile se tem că amestecul dintre videoclipurile false și aparițiile reale ar putea provoca reacții inadecvate din partea populației, fie prin supraestimarea pericolului, fie prin subestimarea lui.

După cum a menționat un oficial din Noshiro: „Dezinformarea generează panică. Iar când panica este legată de un animal mare și imprevizibil, consecințele pot fi imediate.”