CNN: „Marele val” în războiul cu Iranul urmează să vină, declară Trump

În cadrul dialogului de nouă minute purtat cu jurnalistul Jake Tapper, liderul de la Casa Albă a precizat că, deși armata SUA acționează deja cu fermitate, nivelul maxim de intensitate al loviturilor nu a fost încă atins, scrie CNN.

„Până în acest moment, nu am utilizat întreaga noastră forță de lovire. Valul principal de operațiuni va fi declanșat în perioada imediat următoare”, a declarat Trump pentru CNN. Referitor la durata estimată a ostilităților, președintele a indicat un interval de aproximativ patru săptămâni. El a mai subliniat că acțiunile militare se desfășoară într-un ritm mai rapid decât cel prevăzut inițial.

Reacția Iranului față de vecinii arabi, o surpriză pentru Washington

Un punct central al interviului a fost uimirea exprimată de Trump față de modul în care Iranul a ales să riposteze. Au fost vizate state arabe din regiune precum Iordania, Kuweit, Qatar, Bahrain și Emiratele Arabe Unite.

Președintele a sugerat că implicarea acestor națiuni nu era prevăzută. Astfel, atacurile asupra unor zone rezidențiale și unități hoteliere, au forțat liderii arabi să adopte o poziție mult mai severă față de regimul de la Teheran.

Conform declarațiilor președintelui SUA, tactica militară aplicată până acum ar fi vizat eliminarea factorilor de decizie, susținând că 49 de lideri iranieni au fost scoși din joc. Această situație ar fi generat un vid de putere și confuzie în structurile de comandă ale Iranului.

„În prezent, există o mare incertitudine la Teheran. Nu este clar cine mai deține controlul politic și militar”, a afirmat Donald Trump.

Eșecul diplomației și motivele intervenției militare

Trump a justificat necesitatea acțiunii militare prin eșecul negocierilor anterioare. Acesta a fost cauzat de refuzul Teheranului de a renunța la programul de îmbogățire a uraniului. El a reiterat criticile la adresa acordului nuclear semnat în mandatul lui Barack Obama. A descris-o drept o strategie care nu ar fi oprit, ci ar fi facilitat obținerea armelor nucleare.

De asemenea, el a amintit de eliminarea generalului Qasem Soleimani în 2020, considerând acel moment drept o etapă crucială în gestionarea amenințărilor venite din partea Iranului.

Aceste declarații survin într-un context de tensiuni extreme între Statele Unite, Israel și Iran. Deși oficialii americani susțin că scopul principal este neutralizarea pericolului nuclear, avertismentul privind „marele val” de atacuri indică posibilitatea unei extinderi semnificative a conflictului în viitorul apropiat.