Un român a murit în incendiul din Elveția. Este vorba de un tânăr de 18 ani

UPDATE, ora 12.46. Nicușor Dan: Am sperat într-un deznodământ diferit

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristețe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana”, a transmis șeful statului.

UPDATE, ORA 11.30: Alte 16 victime au fost identificate

Polițiștii din Elveția au anunțat că au fost identificate încă 16 victime, printre care și mai mulți copii, scrie Sky News.

Printre acestea se numără o femeie din Elveția în vârstă de 18 ani, doi tineri de 15 ani și unul de 14 ani, trei bărbați elvețieni în vârstă de 31, 20 și 18 ani, un tânăr de 17 ani și doi de 16 ani.

Au fost identificați și doi italieni de 16 ani și un adolescent de 16 ani cu dublă cetățenie (italiană și emirateză).

Poliția a adăugat că printre victime se află și un român de 18 ani, un francez de 39 de ani și un cetățean turc de 18 ani.

Până în prezent, 24 de persoane au fost confirmate decedate.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

„În conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat”, a transmis MAE.

Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei. De asemenea, echipa consulară a ambasadei menține legătura cu autoritățile elvețiene competente.

Ministerul Afacerilor Externe transmite condoleanțe familiei îndoliate.

MAE anunțase în urmă cu două zile că Ambasada României la Berna este în contact cu familia unui cetățean român presupus dispărut în urma incendiului.

Incendiul izbucnit în Noaptea de Revelion într-un bar din Crans-Montana a ucis 40 de persoane și a rănit alte 119, au declarat oficialii.