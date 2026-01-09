Prima pagină » Știrile zilei » MAE avertizează românii să evite orice călătorie în Iran, pe fondul escaladării protestelor

MAE avertizează românii să evite orice călătorie în Iran, pe fondul escaladării protestelor

Ministerul Afacerilor Externe a emis vineri o nouă avertizare de călătorie pentru Republica Islamică Iran, recomandând cetățenilor să evite călătoriile în această țară, pe fondul continuării protestelor de amploare.
MAE avertizează românii să evite orice călătorie în Iran, pe fondul escaladării protestelor
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Radu Mocanu
09 ian. 2026, 20:03, Social

„În contextul continuării demonstrațiilor din Republica Islamică Iran şi a riscului crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) reamintește că pentru această ţară este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8/9 – EVITAȚI ORICE CĂLĂTORIE, pentru întreg teritoriul iranian”, se arată în mesajul ministerului de Externe. 

Privind cetățenii români care se află în Iran, autoritățile au recomandat evitarea participării la demonstrații, a zonelor aglomerate și evaluarea necesității de a rămâne în Iran. 

În plus, MAE a solicitat cetățenilor aflați în Iran să își semnaleze prezența la Ambasada României la Teheran. Pentru acest demers, românilor li se recomandă să sune la +98 21 77647570, numărul de urgență al misiunii diplomatice. 

„În prezent, numărul de telefon funcţionează doar prin apel GSM, apelarea acestuia prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie fiind imposibilă din cauza lipsei accesului la Internet”, transmite MAE. 

În cazul în care contactarea directă a ambasadei nu este posibilă, cetățenii români pot apela numărul +98 21 77539041, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate de operatori în regim permanent.

 

Recomandarea video

Ce se știe despre racheta hipersonică Oreșnik, lansată de Rusia împotriva Ucrainei
G4Media
Meseria respectabilă de pe vremea lui Ceaușescu, dar care a dispărut de tot în România în 2026
Gandul
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește de înmormântare
Cancan
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
Libertatea
Cine va încasa a 13-a pensie! Când o primesc pensionarii din România și cine este eligibil
CSID
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Promotor