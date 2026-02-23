Prima pagină » Social » MAE: atenționare de călătorie în Mexic, pe fondul protestelor violente

MAE: atenționare de călătorie în Mexic, pe fondul protestelor violente

Luni, Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie în Mexic, în urma protestelor violente, ca urmare a uciderii lui „El Mancho”, unul dintre cei mai căutați criminali din lume. Cetățenii români din Mexic sunt îndemnați să evite deplasările în zonele aglomerate și cele cu proteste violente.
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
23 feb. 2026, 14:31, Social

„Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statele Unite Mexicane asupra faptului că, actualmente, sunt în desfășurare acțiuni violente grave și operațiuni de securitate complexe în statele Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Colima, Aguascalientes și Nayarit, existând riscul unor blocaje de circulație cu imposibilitatea deplasărilor sau a utilizării infrastructurii de transport sau comerciale”, informează MAE.

Ministerul le recomandă să evite deplasările neesențiale în zonele aglomerate, dar și cele unde sunt proteste, să se informeze din surse oficiale și să respecte instrucțiunile autorităților locale.

În mai multe state din Mexic autoritățile au declarat stare de urgență, după izbucnirea unor proteste violente ale membrilor cartelului Jalisco Nueva Generación, al cărui lider a fost ucis într-un schimb de focuri cu armata mexicană.

Românii din Mexic se pot adresa ambasadei pentru asistență

MAE reamintește că cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Ciudad de Mexico: +52 55 5280 0447 și +52 55 5280 1869, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și numărul de telefon de urgență al Ambasadei României la Ciudad de Mexico: +52 55 38 833 072 și adresa de e-mail a misiunii diplomatice: [email protected].

Totodată, MAE recomandă consultarea paginilor web: http://mexico.mae.ro/, https://www.mae.ro/ și reaminteşte faptul că cetăţenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat”, care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

