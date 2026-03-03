Zbor United Airlines întors de urgență la Los Angeles din cauza unui posibil incendiu la motor

Avionul United Airlines, un Boeing 787-9 Dreamliner, decolase de pe Aeroportul Internațional Los Angeles (LAX) la ora 10:43, cu destinația Newark, New Jersey. Conform datelor furnizate de serviciul de urmărire FlightAware, aeronava a început să se întoarcă în jurul orei 11:00 și a aterizat din nou la 11:19, mai scrie AP.

Transportatorul aerian a menționat într-o declarație că echipajul a decis să revină la sol pentru verificarea unei posibile defecțiuni tehnice la unul dintre motoare.

Evacuare pe căile de rulare și intervenția echipelor de urgență

Toate cursele aeriene de pe LAX au fost temporar suspendate timp de aproximativ 30 de minute, conform avertizărilor emise de Administrația Federală a Aviației (FAA), pentru a permite aterizarea și evacuarea în siguranță a avionului.

Departamentul de Pompieri din Los Angeles a intervenit imediat după aterizare. Autoritățile au anunțat că focul a fost izolat și stins la aproximativ o oră după întoarcerea aeronavei.

Călătorii au părăsit avionul direct pe taxiway, folosind toboganele de urgență și scările mobile, fiind ulterior transportați înapoi în terminal.

Fără victime, investigație în desfășurare

Autoritățile au confirmat că nu au fost raportate persoane rănite. Cercetările privind cauza exactă a incidentului sunt în curs.

Boeing 787-9 este o versiune a popularului model Dreamliner, utilizat pe rute de lungă distanță și apreciat pentru eficiența consumului de combustibil și autonomia extinsă. Incidentul de la Los Angeles reprezintă un nou caz de întoarcere preventivă la sol pentru verificări tehnice, măsură standard în aviație atunci când apare o posibilă problemă la motor.