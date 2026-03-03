Prima pagină » Știri externe » Zbor United Airlines întors de urgență la Los Angeles din cauza unui posibil incendiu la motor

Zbor United Airlines întors de urgență la Los Angeles din cauza unui posibil incendiu la motor

O aeronavă a companiei United Airlines s-a întors luni pe Aeroportul din Los Angeles la circa 40 de minute de la decolare, după ce s-a semnalat un potențial incendiu la motor. Peste 250 de pasageri și membri ai personalului de zbor au fost evacuați în condiții de siguranță, fără să existe persoane rănite, informează AP.
Zbor United Airlines întors de urgență la Los Angeles din cauza unui posibil incendiu la motor
Sursa foto: Natalia Seliverstova/RIA Novosti
Victor Dan Stephanovici
03 mart. 2026, 07:32, Știri externe

Avionul United Airlines, un Boeing 787-9 Dreamliner, decolase de pe Aeroportul Internațional Los Angeles (LAX) la ora 10:43, cu destinația Newark, New Jersey. Conform datelor furnizate de serviciul de urmărire FlightAware, aeronava a început să se întoarcă în jurul orei 11:00 și a aterizat din nou la 11:19, mai scrie AP.

Transportatorul aerian a menționat într-o declarație că echipajul a decis să revină la sol pentru verificarea unei posibile defecțiuni tehnice la unul dintre motoare.

Evacuare pe căile de rulare și intervenția echipelor de urgență

Toate cursele aeriene de pe LAX au fost temporar suspendate timp de aproximativ 30 de minute, conform avertizărilor emise de Administrația Federală a Aviației (FAA), pentru a permite aterizarea și evacuarea în siguranță a avionului.

Departamentul de Pompieri din Los Angeles a intervenit imediat după aterizare. Autoritățile au anunțat că focul a fost izolat și stins la aproximativ o oră după întoarcerea aeronavei.

Călătorii au părăsit avionul direct pe taxiway, folosind toboganele de urgență și scările mobile, fiind ulterior transportați înapoi în terminal.

Fără victime, investigație în desfășurare

Autoritățile au confirmat că nu au fost raportate persoane rănite. Cercetările privind cauza exactă a incidentului sunt în curs.

Boeing 787-9 este o versiune a popularului model Dreamliner, utilizat pe rute de lungă distanță și apreciat pentru eficiența consumului de combustibil și autonomia extinsă. Incidentul de la Los Angeles reprezintă un nou caz de întoarcere preventivă la sol pentru verificări tehnice, măsură standard în aviație atunci când apare o posibilă problemă la motor.

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Orașul din România în care O GARSONIERĂ se vinde cu 7.000€ acum, în luna martie 2026
Gandul
Pe ce dată se întoarce iarna în București. Meteorologii Accuweather anunță noi ninsori și temperaturi negative în Capitală
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Văduva lui Ali Khamenei a murit. Cine a fost Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh
Libertatea
Boala de care suferă Donald Trump. Simptomele misterioase au apărut după ce a dat mâna cu Macron
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor