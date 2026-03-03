Cancelarul Merz se întâlnește cu președinte Trump pe fondul atacurilor din Iran și al tensiunilor comerciale

Friedrich Merz a plecat spre Washington, într-un context marcat de războiul din Orientul Mijlociu și de preocupările europene legate de posibila impunere a unor noi tarife comerciale de către Washington, notează Reuters.

Vizita vine și pe fondul inițiativei franceze la care participă și Germania de aprofundarea cooperării în domeniul descurajării nucleare, pe fondul amenințărilor ruse și al schimbărilor din relația transatlantică.

În plus, cancelarul german vine la Washington la scurt timp după o vizită în China, unde s-a întâlnit cu președintele Xi Jinping.

Cancelarul Merz este primul lider european care se întâlnește cu Trump după atacurile asupra Iranului, dar și după ce Curtea Supremă a stabilit că tarifele impuse de administrația Trump în luna aprilie a anului trecut sunt ilegale.

Deși subiectul principal al întâlnirii este comerțul, se așteaptă să fie abordate și atacurile americane asupra Iranului. De asemenea, duminică, Merz a evitat să critice direct loviturile aeriene americane, însă s-a abținut să le susțină explicit.