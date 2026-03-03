Prima pagină » Știrile zilei » Cancelarul Merz se întâlnește cu președinte Trump pe fondul atacurilor din Iran și al tensiunilor comerciale

Cancelarul Merz se întâlnește cu președinte Trump pe fondul atacurilor din Iran și al tensiunilor comerciale

Cancelarul german Friedrich Merz vizitează marți Statele Unite unde se va întâlni la Casa Albă cu președintele Trump pentru discuții despre atacurile asupra Iranului, noile amenințări comerciale lansate de Trump și relațiile cu China.
Cancelarul Merz se întâlnește cu președinte Trump pe fondul atacurilor din Iran și al tensiunilor comerciale
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
03 mart. 2026, 08:35, Știri externe

Friedrich Merz a plecat spre Washington, într-un context marcat de războiul din Orientul Mijlociu și de preocupările europene legate de posibila impunere a unor noi tarife comerciale de către Washington, notează Reuters

Vizita vine și pe fondul inițiativei franceze la care participă și Germania de aprofundarea cooperării în domeniul descurajării nucleare, pe fondul amenințărilor ruse și al schimbărilor din relația transatlantică. 

În plus, cancelarul german vine la Washington la scurt timp după o vizită în China, unde s-a întâlnit cu președintele Xi Jinping. 

Cancelarul Merz este primul lider european care se întâlnește cu Trump după atacurile asupra Iranului, dar și după ce Curtea Supremă a  stabilit că tarifele impuse de administrația Trump în luna aprilie a anului trecut sunt ilegale. 

Deși subiectul principal al întâlnirii este comerțul, se așteaptă să fie abordate și atacurile americane asupra Iranului. De asemenea, duminică, Merz a evitat să critice direct loviturile aeriene americane, însă s-a abținut să le susțină explicit. 

Recomandarea video

Protest în fața Ambasadei Rusiei la București, organizat luni de „Lupii Tricolori” / Vocea cunoscută a organizației este bărbatul care a proiectat mesajul „Marș la Moscova”, în timpul protestului extremiștilor din 15 ianuarie / Cum se definește grupul
G4Media
Iran, țară cu regim teocratic, aflată în plin război cu SUA, are 6 universități în top 1.000 Shanghai. România, în democrație, are 0
Gandul
Explozie în Sectorul 6 al Capitalei. O persoană a murit în urma incendiului produs de deflagrație
Cancan
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport
Medvedev amenință cu al Treilea Război Mondial dacă Trump „își continuă cursul nebunesc”
Libertatea
Paște 2026! Câte zile libere vor avea românii. Calendarul complet al minivacanței din aprilie
CSID
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Promotor