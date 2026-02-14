Cancelarul german Merz a declarat că SUA „nu sunt suficient de puternice pentru a merge singure”

Cancelarul Friedrich Merz a dezvăluit, de asemenea, că a purtat discuții inițiale cu președintele francez, Emmanuel Macron despre posibilitatea de a se alătura umbrelei nucleare a Franței, subliniind apelul său către Europa de a dezvolta o strategie de securitate mai puternică și independentă, potrivit The Guardian.

Într-un discurs menit să stabilească un ton ferm, dar conciliant, cu privire la viitorul parteneriatului transatlantic, Merz a susținut, vineri, că vechea ordine a luat sfârșit și că, în această nouă eră a superputernicirilor, chiar și SUA ating limitele posibilității de a acționa individual.

Referindu-se la cei care au avertizat că ordinea internațională bazată pe reguli era pe cale să fie distrusă, Merz a spus: „Mă tem că trebuie să o spunem și mai direct. Această ordine, oricât de imperfectă ar fi fost chiar și în cea mai bună formă a sa, nu mai există în acea formă.”

Trecând la limba engleză pentru a-și susține mesajul, șeful guvernului german a spus: „În era rivalității dintre marile puteri, nici măcar Statele Unite nu vor fi suficient de puternice pentru a merge singure. Dragi prieteni, a fi parte a NATO nu este doar avantajul competitiv al Europei. Este, de asemenea, avantajul competitiv al Statelor Unite.”

„Așadar, haideți să reparăm și să reînviem împreună încrederea transatlantică”, a adăugat el.

Cancelarul german a deschis reuniunea pe tema securității globale

Discursul cancelarului german a deschis reuniunea anuală a unor personalități de top din domeniul securității globale, la acre sunt prezenți numeroși lideri europeni și secretarul de stat american, Marco Rubio.

La conferința de anul trecut, care a avut loc la câteva săptămâni după începerea celui de-al doilea mandat al lui Trump, vicepreședintele american, JD Vance, i-a uimit pe liderii europeni ținându-le o prelegere despre starea democrației și a libertății de exprimare pe continent – un moment care a dat tonul anului trecut.