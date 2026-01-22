Prima pagină » Știrile zilei » Friedrich Merz salută schimbarea de poziție a administrației americane privind Groenlanda

Friedrich Merz salută schimbarea de poziție a administrației americane privind Groenlanda

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, a salutat joi decizia președintelui american Donald Trump de a renunța la amenințările privind tarifele vamale și la ideea folosirii forței pentru preluarea Groenlandei.
Sursa foto: Hepta
Radu Mocanu
22 ian. 2026, 11:25, Știri externe

„Salut remarcile președintelui Trump de aseară. Aceasta este calea corectă de urmat, deoarece orice amenințare de a dobândi teritoriu european prin forță ar fi inacceptabilă”, a declarat Merz, joi, în marja Forumului Economic Mondial. 

Acesta a mai spus că dacă SUA ar impune tarife comerciale, „răspunsul Europei ar fi unit, calm, măsurat și ferm”, potrivit Sky News. 

„Nu trebuie să uităm niciodată un lucru: o lume în care contează doar puterea este un loc periculos”, a mai avertizat liderul guvernului de la Berlin. 

Declarațiile vin după ce președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că renunță la tarifele vamale care urmau să fie impuse statelor europene care se opun preluării Groenlandei de către SUA și a clarificat că nu va utiliza forța pentru a intra în posesia insulei.

Trump a precizat că discuțiile cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, au dus la conturarea unui cadru pentru un viitor acord referitor la Groenlanda și, mai larg, la securitatea și cooperarea în regiunea arctică.

Pe baza unei întâlniri foarte productive pe care am avut-o cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, am format cadrul unui viitor acord cu privire la Groenlanda și, de fapt, la întreaga regiune arctică. Această soluție, dacă va fi realizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate națiunile NATO. Pe baza acestei înțelegeri, nu voi impune tarifele care urmau să intre în vigoare la 1 februarie”, a anunțat liderul de la Casa Albă. 

