Cursa pentru petrolul lui Putin: Saudiții încearcă să cumpere activele externe ale Lukoil

Războiul din Ucraina a declanșat una dintre cele mai puternice crize pentru industria energetică rusă. După aplicarea, pe 21 noiembrie, a unor sancțiuni americane descrise drept „întârziate, dar devastatoare”, Lukoil – al doilea producător privat de petrol din Rusia – caută modalități de a-și proteja investițiile din afara țării.

În acest peisaj tensionat, Arabia Saudită joacă rolul unui actor strategic. Potrivit datelor publicate de Reuters, o companie saudită se află în prim-planul negocierilor pentru achiziția activelor externe ale Lukoil. Aceste active sunt estimate la circa 22 miliarde de dolari.

Lukoil și profilul Midad Energy

Cel mai important pretendent este Midad Energy, parte a conglomeratului Al Fozan Holding. Aparține uneia dintre cele mai influente familii de afaceri din Regat, cu conexiuni directe la cercurile de putere ale prințului moștenitor Mohammed bin Salman.

Midad Energy are un profil aparte: dincolo de activitatea energetică, legăturile sale se întind spre structurile de securitate ale statului saudit. Directorul executiv, Abdullah Al-Aiban, este fratele consilierului pe probleme de securitate națională, Musaed Al-Aiban. Acesta este un personaj cheie în relațiile dintre Riad, Moscova și Washington. Iar tatăl lor a condus, la vremea sa, serviciile de informații saudite.

Aceste conexiuni ridică întrebări despre scopurile reale ale tranzacției, care par să depășească sfera strict economică.

Rolul sancțiunilor și al Washingtonului. Activele Lukoil – marele premiu

Conform surselor Reuters, aranjamentul financiar ar presupune depunerea sumelor într-un cont escrow, inaccesibil până la ridicarea restricțiilor asupra Lukoil. Există posibilitatea ca firme americane să fie implicate, direct sau indirect, în această operațiune.

Modelul sugerează un scenariu în care sancțiunile ar funcționa ca un instrument de temporizare. Acestea ar favoriza investitorii din Arabia Saudită și SUA, înainte ca o decizie politică să le relaxeze.

Proprietățile externe ale Lukoil sunt printre cele mai atractive din industria petrolieră. Compania deține cote în proiecte majore precum West Qurna-2 (Irak), Karachaganak și Tengiz (Kazahstan), Shah Deniz (Azerbaidjan), dar și investiții în Mexic, Ghana, Nigeria și Egipt.

În Europa, Lukoil operează rafinării și rețele de distribuție în Bulgaria, România și Olanda, plus sute de stații de carburanți care funcționează pe baza unor derogări speciale, inclusiv în Italia. Vânzarea acestui portofoliu ar putea reconfigura lanțurile globale de aprovizionare cu petrol și ar influența direct piețele regionale.

Costul pentru Moscova

Pentru Kremlin, efectele sancțiunilor sunt deja vizibile: veniturile din petrol și gaze – ce reprezintă peste 25% din bugetul federal – au scăzut cu aproximativ o treime în noiembrie față de anul precedent.

Deși lichiditățile obținute din vânzarea activelor ar oferi un respiro pe termen scurt, pierderea controlului asupra unor pârghii energetice esențiale ar diminua influența geopolitică a Rusiei, într-un moment în care energia este una dintre cele mai puternice arme strategice ale Moscovei.