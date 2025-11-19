Donald Trump acordă Arabiei Saudite statutul de „aliat major non-NATO”

Donald Trump a anunțat marți că Statele Unite și Arabia Saudită au ajuns la un nou acord de securitate care va permite transferuri mai simple de arme.

Conform acestui acord, Arabia Saudită va primi desemnarea de „aliat major non-NATO”.

Arabia Saudită intră astfel într-un grup de încă 19 țări cu același statut, între care se află Israel, Iordania, Kuweit și Qatar, scrie Politico.

Țara a avut, de-a lungul anilor, un rol esențial în strategia americană pentru Orientul Mijlociu, chiar dacă relația a trecut prin episoade grele din cauza drepturilor omului, politicii petroliere sau atitudinii față de Israel.

Donald Trump a tratat constant relația cu Riadul ca pe o prioritate și a inclus regatul în primele sale vizite oficiale în străinătate, în ambele mandate.

„O alianță mai puternică și mai capabilă va promova interesele ambelor țări și va servi interesului suprem al păcii”, a declarat Trump la o cină de la Casa Albă, alături de Prințul Moștenitor Mohammed bin Salman.

Anunțul a fost făcut după ce prințul moștenitor a spus că își propune o creștere a investițiilor saudite în Statele Unite, de la aproape 600 de miliarde de dolari la aproape 1 trilion de dolari.

„Astăzi este o zi specială. Credem că orizontul cooperării economice dintre Arabia Saudită și America este mai mare și mai extins în multe domenii. Am semnat o mulțime de acorduri care pot deschide ușa pentru o dezvoltare mai profundă a [relației] în multe domenii.”, a declarat prințul moștenitor la cină.

Pe lângă accesul mai simplu la transferuri de arme, pactul permite folosirea Arabiei Saudite ca punct de depozitare pentru echipamente americane