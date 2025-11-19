Elon Musk revine la Casa Albă pentru prima dată după conflictul cu Donald Trump

Cel mai bogat om din lume a fost văzut participând marți seară la o cină la Casa Albă alături de prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman.

„Avem cei mai mari lideri de afaceri din lume”, a declarat președintele Donald Trump la cină, potrivit Business Insider.

Divergențe pe tema pachetului fiscal

Este prima vizită publică a lui Musk la Casa Albă de la izbucnirea conflictului cu președintele Donald Trump, în iunie, după plecarea șefului Tesla din rolul de lider de facto al Biroului DOGE de la Casa Albă.

Disputa dintre cei doi a început în momentul în care Congresul a început să lucreze la un amplu pachet fiscal considerat piesa centrală a agendei interne a lui Trump.

Musk a criticat public impactul proiectului asupra datoriei publice, în timp ce Trump și alți republicani au susținut că directorul Tesla era de fapt nemulțumit de eliminarea treptată a stimulentelor pentru vehicule electrice.

Relația Musk–Trump s-a detensionat în ultimele luni

După adoptarea proiectului de lege în iulie, Musk a lansat ideea creării unui al treilea partid. Însă partidul nu s-a materializat, iar în ultimele săptămâni Musk și-a redus semnificativ criticile la adresa administrației Trump.

Cei doi au discutat scurt față în față la slujba comemorativă a lui Charlie Kirk, în septembrie, iar Trump a declarat în octombrie că a vorbit cu Musk „din când în când” de atunci, descriind relația lor ca fiind „bună”.

„Îmi place Elon”, a declarat Trump jurnaliștilor la vremea respectivă. „Mi-a plăcut mereu.”

Alți directori executivi prezenți la cina de marți au fost Tim Cook (Apple), Lisa Su (AMD) și Jensen Huang (Nvidia).