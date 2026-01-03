„Situația este monitorizată cu atenție”. Reacțiile liderilor europeni la atacul asupra Venezuelei

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că a discutat cu secretarul de stat american Marco Rubio, precum și cu ambasadorul UE la Caracas, potrivit CNN.

Ministrul belgian de externe, Maxime Prevot, a postat pe X că ambasada Belgiei la Bogotá, Columbia, era „pe deplin mobilizată” pentru a răspunde situației. „Situația este monitorizată îndeaproape, în coordonare cu partenerii noștri europeni”, a declarat el.

Ministrul olandez de externe, David van Weel, a declarat pe X acum câteva ore că situația din Caracas era „încă neclară”, adăugând că Olanda monitorizează situația și este în contact cu ambasada sa din Venezuela.

Ministerul Afacerilor Externe al Poloniei a declarat că „verifică” numărul cetățenilor săi din țară, potrivit unui purtător de cuvânt. „Nu avem informații că vreunul dintre cetățenii noștri ar avea nevoie de asistență. Majoritatea polonezilor se află în Venezuela pe termen lung”, a declarat Maciej Wewiór pe rețelele de socializare.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez a transmis că guvernul său „monitorizează îndeaproape evenimentele din Venezuela”. El a postat pe X că ambasada și consulatele lor din țară sunt operaționale, solicitând în același timp „dezescaladarea”.

Președintele belarus Alexander Lukashenko a „condamnat categoric” acțiunile SUA în Venezuela, potrivit agenției de știri de stat belaruse Belta. Ministerul de Externe al Belarusului a declarat, de asemenea, că „agresiunea armată” a SUA reprezintă o „amenințare directă” la adresa păcii și securității internaționale.