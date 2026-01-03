Prima pagină » Știri externe » Prima reacție a UE după atacul din Venezuela: Principiile Cartei ONU trebuie respectate

Prima reacție a UE după atacul din Venezuela: Principiile Cartei ONU trebuie respectate

Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a reacționat după atacul din Venezuela și capturarea președintelui: „Principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate”.
Prima reacție a UE după atacul din Venezuela: Principiile Cartei ONU trebuie respectate
Șefa diplomației UE, Kaja Kallas. Sursa foto: Hepta/DPA/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
03 ian. 2026, 13:24, Știri externe

Kaja Kallas susține sâmbătă într-o postare pe rețeaua X că a Ue monitărizează situația din Venezuela și că a vorbit cu secretarul de stat american.·

„Am discutat cu secretarul de stat Marco Rubio și cu ambasadorul nostru la Caracas. UE monitorizează îndeaproape situația din Venezuela. UE a afirmat în repetate rânduri că domnul Maduro nu are legitimitate și a susținut o tranziție pașnică. În orice circumstanțe, principiile dreptului internațional și ale Cartei ONU trebuie respectate. Facem apel la reținere”, a scris Kallas.

Ea arată că siguranța cetățenilor UE din Venezuela este în acest moment prioritară.

Donald Trump a anunțat că Statele Unite ar fi „dus la bun sfârșit un atac de amploare” împotriva Venezuelei și că președintele Nicolás Maduro, împreună cu soția sa, ar fi fost capturați și scoși din țară.

Recomandarea video