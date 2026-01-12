Prima pagină » Știri externe » Trump susține că a anulat un nou atac american asupra Venezuelei

Președintele SUA, Donald Trump, susține că a anulat un nou atac american asupra Venezuelei. Asta deoarece noua conducere de la Caracas a cooperat cu americanii. De asemenea, Trump anunță că vrea să aibă o întâlnire cu președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez.
Petru Mazilu
12 ian. 2026, 07:29, Politic

Președintele SUA a anunțat că a „anulat” un nou atac american asupra Venezuelei datorită „cooperării” Caracasului. În plus, Trump a spus că Washingtonul intenționează să „dicteze” toate deciziile Venezuelei, potrivit Le Figaro.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică că este deschis la o întâlnire cu lidera interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, afirmând că administrația sa lucrează „foarte bine” cu Caracas. Întrebat dacă intenționează să se întâlnească cu ea, Trump le-a spus reporterilor de la bordul Air Force One: „La un moment dat, o voi face”.

Vicepreședinta venezuelean, care a preluat rolul de șefă de stat după capturarea președintelui Nicolás Maduro și a soției sale pe 3 ianuarie, negociază pe mai multe fronturi cu Washingtonul. Americanii sunt interesați să exploateze vastele rezerve de petrol ale Venezuelei.

Trump intenționează să „dicteze” toate deciziile

Administrația din Venezuela a decis să înceapă „un proces exploratoriu” menit să restabilească relațiile diplomatice cu Statele Unite, rupte din 2019, reiterând în același timp că nu este „subordonată” Washingtonului. În urma unei vizite a diplomaților americani la Caracas, s-a decis că administrația Trump „rămâne în contact strâns cu autoritățile interimare”, a indicat sâmbătă un oficial al Departamentului de Stat.

Trump a mai spus că a „anulat” un nou atac american asupra Venezuelei datorită „cooperării” Caracasului și că Washingtonul intenționează să „dicteze” toate deciziile venezuelenilor.

Președintele american, care dorește să pună capăt colaborării dintre Caracas și Havana, și-a întărit și tonul față de Cuba. Trump a îndemnat Cuba să accepte „înainte să fie prea târziu” un „acord”. Solicitarea a provocat furia liderului de la Havana care a subliniat că țara sa este „o națiune liberă, independentă și suverană”.

