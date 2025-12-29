Prima pagină » Știri externe » Trump anunță un atac asupra unei zone folosite pentru încărcarea drogurilor în Venezuela

Trump anunță un atac asupra unei zone folosite pentru încărcarea drogurilor în Venezuela

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite au lovit o zonă din Venezuela unde erau încărcate ambarcațiuni folosite pentru traficul de droguri, într-o operațiune care ar marca prima acțiune terestră cunoscută a SUA pe teritoriul venezuelean în ultimii ani.
Trump anunță un atac asupra unei zone folosite pentru încărcarea drogurilor în Venezuela
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Rareș Mustață
29 dec. 2025, 22:24, Știri externe

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni că forțele americane au lovit o zonă din Venezuela utilizată pentru încărcarea bărcilor implicate în traficul de droguri.

Potrivit acestuia, o explozie majoră a avut loc în zona docurilor unde erau pregătite ambarcațiunile.

„A fost o explozie mare în zona docurilor, acolo unde erau încărcate bărcile cu droguri. Am lovit bărcile și apoi zona în sine. Acel loc nu mai există”, a spus Trump, într-o declarație făcută în Florida.

Nu este clar ce structură a fost vizată sau ce agenție americană a desfășurat operațiunea, scrie Reuters.

Întrebat dacă CIA a fost implicată, Trump a refuzat să ofere detalii, menționând doar că știe exact cine a acționat, dar nu dorește să spună public.

Trump a declarat anterior că a autorizat CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela.

Săptămâna trecută, el a făcut referiri vagi la o acțiune americană împotriva unei „instalații mari” din această țară.

Până în prezent, nici Casa Albă, nici Pentagonul și nici CIA nu au comentat oficial declarațiile președintelui.

De asemenea, guvernul venezuelean nu a reacționat, iar informațiile nu au fost confirmate din surse independente.

Declarațiile lui Trump vin în contextul intensificării presiunii administrației americane asupra regimului condus de președintele Nicolas Maduro.

Luna trecută, Reuters relata că SUA pregătesc o nouă etapă de acțiuni împotriva Venezuelei, care ar putea începe cu operațiuni secrete.

Citește și

Recomandarea video

Boicotul de la CCR s-a bazat pe un pretext șubred. Replică subtilă a președintei Curții Constituționale
G4Media
Toate detaliile despre operațiunile RAR, în 2026. Ce trebuie să știe șoferii
Gandul
Cazul care a bulversat o țară întreagă: Antonella și Sara au murit după ce au luat masa de Crăciun. Au fost la spital de 2 ori, dar medicii le-au trimis acasă
Cancan
Reacția Simonei Halep după ce managera care a făcut-o milionară s-a întâlnit cu Nicușor Dan
Prosport
Un milion de români au plecat în Marea Britanie pentru muncă, aproape 40.000 revin în țară anual, să scape de criminalitate și de costul vieții
Libertatea
Cea mai bună rețetă de ciorbă de burtă pentru masa de Revelion. Varianta tradițională de zeci de ani
CSID
Un tunner german a desenat viitoarea Dacia. Randările cu C-Neo care aprind discuțiile
Promotor