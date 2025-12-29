Trump anunță un atac asupra unei zone folosite pentru încărcarea drogurilor în Venezuela

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni că forțele americane au lovit o zonă din Venezuela utilizată pentru încărcarea bărcilor implicate în traficul de droguri.

Potrivit acestuia, o explozie majoră a avut loc în zona docurilor unde erau pregătite ambarcațiunile.

„A fost o explozie mare în zona docurilor, acolo unde erau încărcate bărcile cu droguri. Am lovit bărcile și apoi zona în sine. Acel loc nu mai există”, a spus Trump, într-o declarație făcută în Florida.

Nu este clar ce structură a fost vizată sau ce agenție americană a desfășurat operațiunea, scrie Reuters.

Întrebat dacă CIA a fost implicată, Trump a refuzat să ofere detalii, menționând doar că știe exact cine a acționat, dar nu dorește să spună public.

Trump a declarat anterior că a autorizat CIA să desfășoare operațiuni secrete în Venezuela.

Săptămâna trecută, el a făcut referiri vagi la o acțiune americană împotriva unei „instalații mari” din această țară.

Până în prezent, nici Casa Albă, nici Pentagonul și nici CIA nu au comentat oficial declarațiile președintelui.

De asemenea, guvernul venezuelean nu a reacționat, iar informațiile nu au fost confirmate din surse independente.

Declarațiile lui Trump vin în contextul intensificării presiunii administrației americane asupra regimului condus de președintele Nicolas Maduro.

Luna trecută, Reuters relata că SUA pregătesc o nouă etapă de acțiuni împotriva Venezuelei, care ar putea începe cu operațiuni secrete.