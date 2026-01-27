CIA lucrează la stabilirea unei prezențe permanente a SUA în Venezuela

Operațiunea, coordonată între CIA și Departamentul de Stat al SUA, urmărește configurarea unei prezențe americane pe termen scurt și lung după capturarea fostului președinte venezuelean Nicolás Maduro la începutul lunii ianuarie în vederea urmăririi sale penale într-un tribunal din New York.

Detalii despre planul de prezență permanentă

Potrivit surselor consultate de CNN, CIA va juca un rol cheie în inițierea revenirii diplomaților americani la Caracas, pe fondul tranziției politice și a climatului de securitate încă fragil din Venezuela.

În timp ce Departamentul de Stat ar urma să asigure prezența diplomatică oficială pe termen lung, agenţia de informații va fi principalul vector în faza inițială pentru stabilirea contactelor și infrastructurii care să permită acest proces.

O sursă familiarizată cu planificarea a declarat pentru CNN că „Departamentul de Stat își marchează poziția, dar CIA exercită influența reală”, în scopul consolidării relațiilor cu populația locală și stabilirii unor sisteme de securitate.

Etapele planificate

Surse citate de CNN afirmă că oficialii americani ar putea opera temporar dintr-o anexă a CIA înainte de deschiderea unei ambasade oficiale, pentru a stabili canale de legătură — inclusiv cu serviciile de informații venezuelene și diferite facțiuni politice — pe care diplomații americani nu le pot avea în mod formal.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a fost primul oficial de rang înalt al administrației Trump care a vizitat Venezuela după operațiunea împotriva lui Maduro, întâlnindu-se cu autorități interimare și lideri militari la începutul acestei luni. Oficialii serviciilor americane erau prezenți în Venezuela și în lunile care au precedat capturarea lui Maduro.

Această strategie ar putea avea implicații semnificative pentru regiune, având în vedere istoria relațiilor dintre Washington și Caracas și interesul SUA pentru influență în politica latino-americană.