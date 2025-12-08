Rusia pierde poziția de principal furnizor de petrol al Chinei, depășită de Arabia Saudită, Oman și Angola

Informația a fost publicată de Serviciul de Informații Externe al Ucrainei și preluată de Ukrinform. Scăderea masivă a exporturilor rusești, asociată sancțiunilor occidentale și reducerii producției interne, a dus la o schimbare semnificativă în structura importurilor de petrol ale Beijingului.

Exporturile rusești în declin: Rusia pierde poziția de principal furnizor de petrol al Chinei

Potrivit datelor prezentate, 123 de tancuri petroliere au plecat din porturile rusești în noiembrie 2025, cu 17 mai puține față de luna precedentă. Dintre acestea, 92 de nave fac parte din „flota fantomă” a Rusiei, dintre care 77 sunt supuse sancțiunilor internaționale. Exporturile totale au scăzut la 14 milioane de tone (101,8 milioane de barili), cu 2 milioane de tone mai puțin decât în octombrie.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în livrările către India, China și Turcia, unde volumul combinat s-a redus cu 4,6 milioane de tone. Livrările către alte piețe au scăzut suplimentar cu 0,7 milioane de tone.

Impactul sancțiunilor

Anul 2025 marchează primul declin constant al producției și rafinării petroliere din Rusia de la începutul războiului. Bugetul federal pierde peste 37 de miliarde de dolari din venituri energetice, iar companiile rusești din domeniu raportează pierderi suplimentare de zeci de miliarde.

Efectele sancțiunilor impuse de SUA și UE împotriva Rosneft și Lukoil s-au reflectat direct în importurile Chinei. În perioada 23 octombrie – 21 noiembrie, livrările către Beijing au scăzut de la 41,7 milioane la 37,2 milioane de barili, adică o reducere de 11%. Importurile zilnice au coborât de la 1,39 milioane la 1,24 milioane de barili, iar ponderea Rusiei pe piața chineză a scăzut la 11,2%.

Pentru luna decembrie, Rosneft și Lukoil au raportat doar trei transporturi fiecare către China, ceea ce confirmă contractarea severă a exporturilor către această piață esențială.

China își realiniază sursele

China a compensat rapid deficitul prin creșterea importurilor din Orientul Mijlociu și Africa. Arabia Saudită, Oman și Angola au preluat conducerea în doar câteva săptămâni, împingând Rusia pe locul al doilea în topul furnizorilor de petrol ai Beijingului.