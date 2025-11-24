Rusia reduce drastic prețul petrolului pentru India în urma sancțiunilor SUA

Prețurile la țițeiul rusesc de tip Urals au scăzut abrupt, iar India ar putea relua parțial achizițiile de la furnizori nesancționați, după ce sancțiunile americane au paralizat fluxul tradițional de petrol rusesc către subcontinent.

Rafinăriile indiene primesc acum oferte „la un discount de până la 7 dolari pe baril față de Dated Brent”, prețul internațional de referință pentru livrările imediate. Potrivit analiștilor Bloomberg, prețul actual este cel mai mic din ultimii cel puțin doi ani. Reducerea este aproape dublă față de perioada de dinaintea sancțiunilor, când „discountul pentru Urals era de aproximativ 3 dolari pe baril”.

India, în căutarea petrolului nesancționat

După aplicarea sancțiunilor împotriva Rosneft și Lukoil, volumul importurilor de petrol rusesc a scăzut abrupt. Ca urmare, rafinăriile din India au început să caute surse alternative, în primul rând în Orientul Mijlociu. Noile condiții de piață par însă să schimbe rapid tonul.

„Unele rafinării sunt dispuse acum să cumpere petrol rusesc de la vânzători care nu sunt sancționați”, au declarat sursele. Problema este disponibilitatea limitată: doar „o cincime dintre încărcăturile oferite provin de la entități neaflate pe lista neagră”. Cu alte cuvinte, rafinăriile indiene au foarte puține opțiuni sigure din care pot cumpăra fără riscul de a încălca sancțiunile.

Ofertele actuale vizează încărcături cu plecare în decembrie și sosire în India în luna ianuarie, potrivit surselor familiarizate cu tranzacțiile.

Rusia încearcă să-și păstreze piața

Schimbările din piața globală pun presiune pe Moscova. Rusia încearcă să-și protejeze cota de piață în Asia, singura regiune în care exporturile sale au rămas stabile după invazia Ucrainei. Reducerile mai agresive sugerează că Rusia încearcă să compenseze rapid pierderea unor clienți cheie. Moscova vrea totodată să împiedice o repoziționare durabilă a rafinăriilor indiene către producători rivali.

În aceste condiții, Rusia încearcă să mențină poziția sortimentului Urals, expediat în principal din porturile vestice ale țării, într-o piață tot mai competitivă și fragmentată.