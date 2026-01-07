Două companii americane pregătesc o ofertă pentru activele internaționale ale Lukoil

Quantum intenționează să deruleze această tranzacție prin noua sa divizie de achiziții, Artemis Energy, a precizat sursa citată de Reuters.

Financial Times a relatat miercuri, în premieră, că Chevron și Quantum s-au asociat pentru a depune o ofertă pentru aceste active, evaluate de Lukoil la 22 de miliarde de dolari.

„Chevron are un portofoliu diversificat de explorare și producție la nivel global și continuă să evalueze potențiale oportunități”, a declarat un purtător de cuvânt al Chevron într-un comunicat transmis agenției Reuters, refuzând să comenteze aspecte comerciale.

„În toate activitățile sale, Chevron operează în conformitate cu un cod de etică în afaceri și respectă legile și reglementările aplicabile activității noastre”, a adăugat acesta.

Reuters a relatat în noiembrie că Chevron lua în calcul mai multe opțiuni pentru achiziționarea activelor globale ale Lukoil. Tot Reuters a informat în decembrie că Midad Energy din Arabia Saudită se număra printre principalii candidați la cumpărarea activelor internaționale ale companiei ruse.

Dacă se va ajunge la un acord, Chevron și Quantum intenționează să își împartă activele Lukoil între ele, a scris Financial Times.

Lukoil are o prezență importantă și în România, unde operează rafinăria Petrotel de la Ploiești și o rețea de peste 300 de stații de carburanți la nivel național.