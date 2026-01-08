Ucraina respinge rapoartele despre ocuparea Andriivka din regiunea Sumî

Satul Andriivka, din regiunea Sumî, aproape de granița cu Rusia, rămâne complet sub controlul Forțelor de Apărare Ucrainene, anunță oficialii ucraineni.

Informațiile potrivit cărora satul ar fi fost capturat de trupele rusești sunt false, a transmis Centrul de Comunicații al Grupului de Forțe Kursk.

Conform declarației oficiale, în ciuda repetatelor încercări ale Rusiei de a avansa în zonă, forțele ucrainene își păstrează pozițiile de apărare a regiunii.

„Andriivka a fost și rămâne sub controlul total al Grupului de Forțe Kursk. Nu se poate vorbi despre nicio ocupație”, se arată în raport, notează Kyiv Post.

De asemenea, grupul a recunoscut că armata rusească încearcă să își extindă controlul în regiune, dar a precizat că aceste acțiuni nu au avut succes.

Anterior, analiștii proiectului DeepState au susținut că trupele ruse ar fi ocupat Andriivka.

„Raportul unei resurse populare de monitorizare despre presupusa ocupare a Andriivka în regiunea Sumî este, ca să spunem așa, surprinzător”, a declarat Grupul Kursk.

Armata a îndemnat cetățenii să trateze cu precauție informațiile de pe câmpul de luptă provenite din astfel de surse, spunând că Rusia folosește aceste rapoarte pentru a provoca multă panică.

La sfârșitul lunii decembrie, forțele ucrainene au respins o tentativă de străpungere rusească în regiunea Sumî, după rapoarte conform cărora trupele Moscovei ar fi luat cu forța zeci de civili dintr-un sat de frontieră.

Aceasta a marcat o nouă ofensivă a Rusiei într-o zonă care evitase luptele grele de la contraofensiva rapidă a Ucrainei din 2022.

„Luptele sunt în curs de desfășurare în prezent în satul Hrabovske”, a declarat forța operativă comună a Ucrainei, adăugând că trupele ucrainene „depun eforturi pentru a-i împinge pe ocupanți înapoi pe teritoriul rusesc”.

Anterior, avocatul poporului pentru drepturile omului din Ucraina, Dmytro Lubinets, a precizat că trupele rusești au reținut cu forța aproximativ 50 de civili din Hrabovske.

El a mai declarat că locuitorii au fost ținuți în condiții precare, fără posibilitatea de a comunica, și ulterior transportați în Rusia.

Între timp, armata Rusiei susține că a capturat satul Vysoke, situat la câțiva kilometri de Hrabovske.