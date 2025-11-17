Prețul petrolului rusesc se prăbușește. India și China reduc achizițiile înaintea sancțiunilor SUA

Prețul țițeiului Urals, principalul sortiment de export al Rusiei, a coborât la 36,61 dolari pe baril la sfârșitul săptămânii trecute pentru livrările din Novorossiisk, potrivit The Moscow Times, care citează Bloomberg.

Diferența de preț față de barilul de petrol Brent a ajuns la 23,51 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel de după martie 2023.

Înainte de anunțarea noilor sancțiuni americane, Urals se tranzacționa în mod obișnuit cu un discount de 12-13 dolari, însă acesta s-a dublat, apropiindu-se de recordul din 2023.

Rafinăriile din India și China suspendă achizițiile directe

Presiunea asupra prețurilor a crescut pe măsură ce se apropie data de 21 noiembrie, până la care toate tranzacțiile cu Rosneft și Lukoil trebuie închise. Mari rafinării indiene, precum Reliance, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, Mangalore Refinery și HPCL-Mittal Energy, au suspendat deja achizițiile directe, ceea ce înseamnă o reducere a unui volum de aproximativ un milion de barili pe zi.

Rafinăriile chineze de stat Sinopec și PetroChina, dar și mai multe fabrici private, au oprit la rândul lor cumpărările directe.

Scăderea cererii a dus la acumularea unor cantități tot mai mari de petrol pe mare.

„Exporturile de petrol ale Rusiei intră într-o nouă fază de perturbare, pe măsură ce sancțiunile care vizează Rosneft și Lukoil urmează să intre în vigoare, determinând cei mai mari doi clienți ai săi, India și China, să își reducă puternic achizițiile pentru luna decembrie”, au scris analiștii JPMorgan.

Impact bugetar major pentru Kremlin

Kremlinul se confruntă cu presiune suplimentară asupra bugetului, ale cărui venituri au scăzut deja cu peste 20% în acest an, potrivit Bloomberg.

Rosneft și Lukoil reprezintă împreună circa jumătate din exporturile rusești de țiței, iar dacă sunt incluse și companiile deja sancționate Surgutneftegaz și Gazprom Neft, aproximativ 70% din exporturile Rusiei sunt acum afectate de restricții.