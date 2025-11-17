Trump anunță sprijin pentru o lege cu sancțiuni dure împotriva statelor care fac comerț cu Rusia

Donald Trump a spus că Partidul Republican pregătește o inițiativă prin care orice stat cu relații comerciale cu Rusia ar urma să primească sancțiuni.

Președintele Statelor Unite a indicat că și Iranul ar putea intra în aceeași categorie, potrivit informațiilor prezentate de Reuters.

„După cum știți, eu am sugerat acest lucru, astfel orice țară care face afaceri cu Rusia va fi sancţionată foarte sever”, a declarat Trump duminica, în Florida, înainte de plecarea spre Casa Albă.

El a transmis că nu are obiecții față de propunerea Senatului privind sancționarea statelor care colaborează economic cu Moscova.

A părut foarte clar, în urma acestei poziții, că președintele Statelor Unite ar putea să sprijine măsuri care urmăresc reducerea resurselor financiare ale Rusiei.

Liderul majorității din Senat, John Thune, a anunțat în octombrie că vrea să trimită la vot proiectul susținut de mult timp de senatorul Lindsey Graham din Carolina de Sud.

Acesta vizează penalizarea Rusiei, dar Thune a precizat că „nu vrea să se angajeze în privinţa unui termen limită strict”.

Textul de lege ar oferi președintelui posibilitatea de a aplica tarife de până la 500 la sută pentru importurile din state care cumpără energie rusească, dar nu oferă sprijin activ Ucrainei.

„S-ar putea să adauge și Iranul pe listă”, a menționat Trump duminică seară.