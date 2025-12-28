Lavrov: Uniunea Europeană este „principalul obstacol în calea păcii” în Ucraina

Uniunea Europeană reprezintă „principalul obstacol în calea păcii” în Ucraina, a declarat duminică ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit POLITICO.

Afirmația a fost făcută înaintea unei noi runde de discuții de pace între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump.

Într-un interviu acordat agenției de stat ruse TASS, Serghei Lavrov a spus că Uniunea Europeană „nu ascunde faptul că se pregătește să lupte cu Rusia pe câmpul de luptă”.

„Vedem că regimul lui Zelenski și curatorii săi europeni nu sunt pregătiți să se angajeze în discuții constructive”, a afirmat Lavrov. El a mai spus că Rusia „apreciază eforturile președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și ale echipei sale pentru a ajunge la o soluționare a păcii”.

Declarațiile ministrului rus au apărut în timp ce Volodimir Zelenski se deplasa spre Florida pentru o întâlnire cu Donald Trump la reședința acestuia din Mar-a-Lago.

Discuțiile de astăzi vor viza reluarea negocierilor legate de propunerile de încetare a conflictului dintre Ucraina și Rusia. Întâlnirea este programată să înceapă la ora 13:00, ora Floridei, respectiv 19:00, ora Bruxelles-ului.

Întâlnirea are loc după mai multe săptămâni de negocieri între reprezentanți ai Statelor Unite, Ucrainei și Rusiei. Atunci, Trump a prezentat un plan de pace pe puncte, în luna noiembrie.

Ulterior, planul de pace a fost redus de la 28 de puncte la 20 de puncte, iar Volodimir Zelenski a prezentat detaliile jurnaliștilor la Kiev săptămâna trecută.

Sâmbătă dimineață, Rusia a lansat unul dintre cele mai mari atacuri aeriene asupra Kievului din ultimele săptămâni. Potrivit agenției AP, atacurile au dus la moartea unei persoane.

Înaintea vizitei în Statele Unite, Zelenski a avut discuții cu mai mulți lideri ai Uniunii Europene, în cadrul unei întâlniri desfășurate sâmbătă cu prim-ministrul canadian Mark Carney.