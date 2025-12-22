Prețul aurului, la un nou record istoric. A depășit pragul de 4.400 de dolari pe uncie / Maxim istoric și pentru argint

Luni dimineață, aurul a depășit pentru prima dată pragul de 4.400 de dolari pe uncie, pe fondul așteptărilor privind noi reduceri ale ratei dobânzii în SUA și al cererii puternice de active refugiu. Și argintul a atins un maxim istoric, scrie Reuters.

Prețul spot al aurului a crescut cu 1,4%, la 4.397,16 dolari pe uncie, la ora 05:02 GMT, după ce a depășit bariera de 4.400 de dolari. La momentul redactării acestei știri, prețul este de 4.404,45 de dolari pe uncie. Și prețul spot al argintului a urcat cu 3,3%, atingând un maxim istoric de 69,44 dolari.

Lingourile de aur au câștigat 67% în acest an, fiind depășite, pentru prima dată, și pragurile de 3.000 și 4.000 de dolari pe uncie.

De la începutul acestui an, argintul a crescut cu 138%, depășind cu mult aurul, susținut de fluxuri robuste de investiții și constrângeri persistente ale ofertei.

„Având în vedere că luna decembrie produce de obicei randamente pozitive pentru aur și argint, sezonalitatea este de partea lor”, a declarat Matt Simpson, analist senior la StoneX, potrivit Reuters.

„Având în vedere că aurul a crescut deja cu 4% în această lună și ne apropiem de sfârșitul anului, investitorii ar trebui să fie prudenți, deoarece volumele sunt pe cale să se epuizeze, iar șansele de realizare a profiturilor sunt, de asemenea, în creștere”, a mai spus expertul.

Considerat în mod tradițional un activ refugiu, aurul a fost susținut de tensiunile geopolitice și comerciale accentuate, dar și de achizițiile constante ale băncilor centrale.