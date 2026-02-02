Rezervele valutare ale BNR au crescut în prima lună a anului

În 31 ianuarie 2026, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65,81 miliarde de euro, față de 64,8 miliarde în 31 decembrie 2025.

În cursul lunii ianuarie au avut loc intrări de 4,7 miliarde de euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor, alimentarea contului Comisiei Europene și altele. De asemenea, au avut loc ieşiri de 3,7 miliarde de euro, reprezentând modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR, plăți de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.

Nivelul rezervei de aur s-a menţinut la 103,6 tone. În condiţiile evoluţiilor preţurilor internaţionale, valoarea acesteia s-a situat la 14,2 miliarde de euro, anunță BNR.

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 ianuarie 2026 au fost de 80 de miliarde de euro, faţă de 77 de miliarde la 31 decembrie 2025.

Plăţile scadente în luna februarie 2026 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanţelor, însumează circa 1,2 miliarde de euro.