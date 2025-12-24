Prețul petrolului se află într-o ușoară ascensiune pe fondul creșterii economice a SUA

Cotațiile Brent au ajuns la 62.42 dolari pe baril, marcând o creștere de 4 cenți, respectiv 0.06%, iar prețul West Texas Intermediate a crescut cu 3 cenți, sau 0.05%, până la 58.41 dolari pe baril.

Deși modestă, creșterea continuă trendul ascendent. Luni, prețul petrolului a înregistrat o creștere de peste 2% înregistrat luni, iar marți creșterea a continuat cu încă 0.5%.

Creșterea a fost influențată de economia Statelor Unite. Potrivit estimării preliminare publicate marți, economia SUA a crescut în ritm anualizat cu 4,3% în trimestrul al treilea din 2025, peste estimarea de 3,2% a economiștilor chestionați de Bloomberg.

Un alt factor important care a sprijinit prețurile a fost riscul de întrerupere a livrărilor. Exporturile Venezuelei au fost afectate de blocada anunțată de președintele american Donald Trump asupra tuturor petrolierelor sancționate.

În plus, atacurile reciproce dintre Rusia și Ucraina asupra infrastructurii energetice au alimentat îngrijorările privind oferta globală.