Prima pagină » Știrile zilei » Prețul petrolului se află într-o ușoară ascensiune pe fondul creșterii economice a SUA

Prețul petrolului se află într-o ușoară ascensiune pe fondul creșterii economice a SUA

Prețul petrolului a înregistrat miercuri creșteri modeste continuând ascensiune din ultimele zile pe fondul unei creșteri economice peste așteptări în Statele Unite și pe fondul riscurilor de aprovizionare din Venezuela sau Rusia, informează Reuters.
Prețul petrolului se află într-o ușoară ascensiune pe fondul creșterii economice a SUA
Sursa foto: Stringer / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Radu Mocanu
24 dec. 2025, 06:27, Economic

Cotațiile Brent au ajuns la 62.42 dolari pe baril, marcând o creștere de 4 cenți, respectiv 0.06%, iar prețul West Texas Intermediate a crescut cu 3 cenți, sau 0.05%, până la 58.41 dolari pe baril.

Deși modestă, creșterea continuă trendul ascendent. Luni, prețul petrolului a înregistrat o creștere de peste 2% înregistrat luni, iar marți creșterea a continuat cu încă 0.5%.

Creșterea a fost influențată de economia Statelor Unite. Potrivit estimării preliminare publicate marți, economia SUA a crescut în ritm anualizat cu 4,3% în trimestrul al treilea din 2025, peste estimarea de 3,2% a economiștilor chestionați de Bloomberg.

Un alt factor important care a sprijinit prețurile a fost riscul de întrerupere a livrărilor. Exporturile Venezuelei au fost afectate de blocada anunțată de președintele american Donald Trump asupra tuturor petrolierelor sancționate.

În plus, atacurile reciproce dintre Rusia și Ucraina asupra infrastructurii energetice au alimentat îngrijorările privind oferta globală.

Recomandarea video

Japonia testează o armă laser de 100 kilowați care poate doborî drone şi proiectile uşoare din aer
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a fost amplu percheziționată
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Mii de șoferi de TIR prost plătiți, inclusiv români, și-au abandonat camioanele în „parcările de Crăciun” din Belgia ca să se întoarcă acasă de sărbători
Libertatea
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele două luni. Ce noroc le așteaptă
CSID
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor