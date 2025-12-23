Economia SUA a crescut cu 4,3% în trimestrul al treilea, cea mai mare creștere din ultimii doi ani

Creșterea PIB-ului SUA cu 4,3% în T3 a fost peste estimarea de 3,2% a economiștilor chestionați de Bloomberg și reprezintă cel mai bun rezultat trimestrial din ultimii doi ani.



Datele Biroului pentru Analiză Economică (BEA) au fost sprijinite și de majorarea cheltuielilor guvernamentale pentru apărare și de creșterea exporturilor. Investițiile companiilor au încetinit, în timp ce importurile au scăzut, informează Financial Times.

Totuși, într-un semn că mediul economic s-ar putea deteriora, date separate publicate marți de Conference Board au arătat că încrederea consumatorilor a scăzut în decembrie la al doilea cel mai redus nivel din ultimii cinci ani.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a atribuit rapid meritul pentru datele economice peste așteptări. „Epoca de Aur Economică a lui Trump este în plină desfășurare. «Încă n-ați văzut nimic!»”, a scris el pe Truth Social.

Raportul, întârziat din cauza recentului blocaj guvernamental, vine după ce datele privind PIB-ul din primele două trimestre au fost distorsionate de fluctuații majore ale comerțului.

Cea mai mare economie a lumii s-a contractat cu 0,5% în primul trimestru, pe fondul importurilor accelerate înainte de introducerea tarifelor vamale anunțate de Trump, iar în trimestrul al doilea a revenit pe creștere, cu un avans de 3,8%, odată cu scăderea importurilor.

Săptămâna trecută, un raport privind indicele prețurilor de consum a arătat o încetinire puternică a inflației, până la 2,7% în noiembrie, însă economiștii au avertizat că datele au fost influențate de blocajul guvernamental.