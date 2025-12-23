Prima pagină » Economic » Economia SUA a crescut cu 4,3% în trimestrul al treilea, cea mai mare creștere din ultimii doi ani

Economia SUA a crescut cu 4,3% în trimestrul al treilea, cea mai mare creștere din ultimii doi ani

Economia SUA a crescut în ritm anualizat cu 4,3% în trimestrul al treilea din 2025, potrivit datelor oficiale publicate marți, un rezultat care a depășit cu mult așteptările economiștilor.
Economia SUA a crescut cu 4,3% în trimestrul al treilea, cea mai mare creștere din ultimii doi ani
Iulian Moşneagu
23 dec. 2025, 18:26, Economic

Creșterea PIB-ului SUA cu 4,3% în T3 a fost peste estimarea de 3,2% a economiștilor chestionați de Bloomberg și reprezintă cel mai bun rezultat trimestrial din ultimii doi ani.

Datele Biroului pentru Analiză Economică (BEA) au fost sprijinite și de majorarea cheltuielilor guvernamentale pentru apărare și de creșterea exporturilor. Investițiile companiilor au încetinit, în timp ce importurile au scăzut, informează Financial Times.

Totuși, într-un semn că mediul economic s-ar putea deteriora, date separate publicate marți de Conference Board au arătat că încrederea consumatorilor a scăzut în decembrie la al doilea cel mai redus nivel din ultimii cinci ani.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a atribuit rapid meritul pentru datele economice peste așteptări. „Epoca de Aur Economică a lui Trump este în plină desfășurare. «Încă n-ați văzut nimic!»”, a scris el pe Truth Social.

Raportul, întârziat din cauza recentului blocaj guvernamental, vine după ce datele privind PIB-ul din primele două trimestre au fost distorsionate de fluctuații majore ale comerțului.

Cea mai mare economie a lumii s-a contractat cu 0,5% în primul trimestru, pe fondul importurilor accelerate înainte de introducerea tarifelor vamale anunțate de Trump, iar în trimestrul al doilea a revenit pe creștere, cu un avans de 3,8%, odată cu scăderea importurilor.

Săptămâna trecută, un raport privind indicele prețurilor de consum a arătat o încetinire puternică a inflației, până la 2,7% în noiembrie, însă economiștii au avertizat că datele au fost influențate de blocajul guvernamental.

Recomandarea video

Japonia testează o armă laser de 100 kilowați care poate doborî drone şi proiectile uşoare din aer
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au condus-o pe ultimul drum
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport
Dorinel Umbrărescu, declarație publică rară. Când promite șeful UMB Spedition că va termina de construit autostrada A7 până la Pașcani
Libertatea
Zodii binecuvântate de Dumnezeu în următoarele două luni. Ce noroc le așteaptă
CSID
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor