Curs valutar BNR, 31 decembrie 2025: euro urcă ușor, dolarul se întărește; lira și aurul scad

Comparativ cu ziua precedentă
Euro (EUR): 5,0985 lei – în creștere cu 0,0022 lei (0,22 bani, +0,04%) față de 5,0963 lei
Dolar (USD): 4,3417 lei – în creștere cu 0,0131 lei (1,31 bani, +0,30%) față de 4,3286 lei
Liră sterlină (GBP): 5,8335 lei – în scădere cu 0,0186 lei (1,86 bani, -0,32%) față de 5,8521 lei
Aur (XAU): 601,0836 lei/gram – în scădere cu 8,7639 lei (1,44%) față de 609,8475 lei/gram
Dolarul australian (AUD): 2,9009
Leva bulgărească (BGN): 2,6068
Dolarul canadian (CAD): 3,1677
Francul elvețian (CHF): 5,4743
Coroana cehă (CZK): 0,2107
Coroana daneză (DKK): 0,6826
Lira egipteană (EGP): 0,0911
Euro (EUR): 5,0985
Lira sterlină (GBP): 5,8335
100 Forinți maghiari (HUF): 1,3250
100 Yeni japonezi (JPY): 2,7720
Leul moldovenesc (MDL): 0,2580
Coroana norvegiană (NOK): 0,4315
Zlotul polonez (PLN): 1,2073
Rubla rusească (RUB): 0,0533
Coroana suedeză (SEK): 0,4716
Lira turcească (TRY): 0,1008
Dolarul american (USD): 4,3417
Randul sud-african (ZAR): 0,2617
Realul brazilian (BRL): 0,7926
Renminbi-ul chinezesc (CNY): 0,6211
Rupia indiană (INR): 0,0483
100 Woni sud-coreeni (KRW): 0,3004
Peso-ul mexican (MXN): 0,2417
Dolarul neo-zeelandez (NZD): 2,5025
Dinarul sârbesc (RSD): 0,0435
Hryvna ucraineană (UAH): 0,1025
Dirhamul Emiratelor Arabe (AED): 1,1822
Bahtul thailandez (THB): 0,1374
Dolarul din Hong Kong (HKD): 0,5578
Shekelul israelian (ILS): 1,3623
100 Rupii indoneziene (IDR): 0,0260
Pesoul filipinez (PHP): 0,0736
100 Coroane islandeze (ISK): 3,4637
Ringgitul malaysian (MYR): 1,0699
Dolarul singaporez (SGD): 3,3760
Gramul de aur (XAU): 601,0836
DST (XDR): 5,9433