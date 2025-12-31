Curs valutar BNR, 31 decembrie 2025: euro urcă ușor, dolarul se întărește; lira și aurul scad

În ultima zi a anului, BNR a publicat la cursul de referință un euro la 5,0985 lei, în timp ce dolarul a urcat la 4,3417 lei. Lira sterlină a coborât la 5,8335 lei, iar gramul de aur a scăzut la 601,0836 lei.