Curs valutar BNR, 31 decembrie 2025: euro urcă ușor, dolarul se întărește; lira și aurul scad

În ultima zi a anului, BNR a publicat la cursul de referință un euro la 5,0985 lei, în timp ce dolarul a urcat la 4,3417 lei. Lira sterlină a coborât la 5,8335 lei, iar gramul de aur a scăzut la 601,0836 lei.
Gabriel Negreanu
31 dec. 2025, 13:34, Economic

Comparativ cu ziua precedentă

Euro (EUR): 5,0985 lei – în creștere cu 0,0022 lei (0,22 bani, +0,04%) față de 5,0963 lei

Dolar (USD): 4,3417 lei – în creștere cu 0,0131 lei (1,31 bani, +0,30%) față de 4,3286 lei

Liră sterlină (GBP): 5,8335 lei – în scădere cu 0,0186 lei (1,86 bani, -0,32%) față de 5,8521 lei

Aur (XAU): 601,0836 lei/gram – în scădere cu 8,7639 lei (1,44%) față de 609,8475 lei/gram

Restul cursului valutar (31 decembrie 2025)

  • Dolarul australian (AUD): 2,9009

  • Leva bulgărească (BGN): 2,6068

  • Dolarul canadian (CAD): 3,1677

  • Francul elvețian (CHF): 5,4743

  • Coroana cehă (CZK): 0,2107

  • Coroana daneză (DKK): 0,6826

  • Lira egipteană (EGP): 0,0911

  • Euro (EUR): 5,0985

  • Lira sterlină (GBP): 5,8335

  • 100 Forinți maghiari (HUF): 1,3250

  • 100 Yeni japonezi (JPY): 2,7720

  • Leul moldovenesc (MDL): 0,2580

  • Coroana norvegiană (NOK): 0,4315

  • Zlotul polonez (PLN): 1,2073

  • Rubla rusească (RUB): 0,0533

  • Coroana suedeză (SEK): 0,4716

  • Lira turcească (TRY): 0,1008

  • Dolarul american (USD): 4,3417

  • Randul sud-african (ZAR): 0,2617

  • Realul brazilian (BRL): 0,7926

  • Renminbi-ul chinezesc (CNY): 0,6211

  • Rupia indiană (INR): 0,0483

  • 100 Woni sud-coreeni (KRW): 0,3004

  • Peso-ul mexican (MXN): 0,2417

  • Dolarul neo-zeelandez (NZD): 2,5025

  • Dinarul sârbesc (RSD): 0,0435

  • Hryvna ucraineană (UAH): 0,1025

  • Dirhamul Emiratelor Arabe (AED): 1,1822

  • Bahtul thailandez (THB): 0,1374

  • Dolarul din Hong Kong (HKD): 0,5578

  • Shekelul israelian (ILS): 1,3623

  • 100 Rupii indoneziene (IDR): 0,0260

  • Pesoul filipinez (PHP): 0,0736

  • 100 Coroane islandeze (ISK): 3,4637

  • Ringgitul malaysian (MYR): 1,0699

  • Dolarul singaporez (SGD): 3,3760

  • Gramul de aur (XAU): 601,0836

  • DST (XDR): 5,9433

