Prima pagină » Știri externe » Irakul preia controlul unuia dintre cele mai mari câmpuri petroliere din lume

Autoritățile de la Bagdad au decis să intervină direct într-un proiect energetic strategic, pe fondul sancțiunilor internaționale care afectează operatorul străin.
Maria Miron
08 ian. 2026, 13:12, Știri externe

Guvernul irakian a anunțat miercuri aprobarea naționalizării operațiunilor petroliere din câmpul West Qurna 2, în baza contractului de servicii semnat cu compania rusă Lukoil.

Decizia permite Irakului să mențină producția de petrol într-unul dintre cele mai importante zăcăminte din lume. Lukoil a invocat clauza de forță majoră în noiembrie, compania fiind afectată de sancțiunile impuse Rusiei.

„Cabinetul irakian a aprobat naționalizarea operațiunilor petroliere în câmpul West Qurna 2, în conformitate cu prevederile contractuale”, au precizat autoritățile de la Bagdad, citate de Reuters.

Cum va fi finanțată exploatarea

Pentru susținerea operațiunilor, autoritățile de la Bagdad intenționează să folosească fonduri din contul câmpului petrolier Majnoon, un alt zăcământ important din sudul Irakului. Contul este alimentat din vânzările de țiței realizate de compania petrolieră de stat SOMO, responsabilă de exporturile de petrol ale țării.

Cel mai important activ extern al Lukoil

Lukoil deținea o participație operațională de 75% în câmpul petrolier West Qurna 2. Compania a fost nevoită să își suspende activitatea după ce a fost inclusă pe lista sancțiunilor americane, alături de Rosneft.

Câmpul petrolier West Qurna 2 produce aproximativ 470.000 de barili pe zi și reprezintă cel mai important activ extern al Lukoil. Zăcământul asigură aproximativ 0,5% din producția mondială de petrol și 9% din producția totală a Irakului, al doilea cel mai mare producător din OPEC, după Arabia Saudită.

